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Депутат: сегодня семья не просто ячейка общества, это мерило ценностей

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Сегодня семья не просто ячейка общества, это мерило ценностей. Об этом заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БелТА.

«Семья для нас не просто ячейка общества. Сегодня семья — это мерило ценностей общества и государства. Если мы говорим о традиционной семье, значит в этом наши корни и истоки. В этом наша традиция христианства, наш посыл в будущее, наша демографическая безопасность», — сказала Лилия Ананич.

Парламентарий отметила, что сегодня не просто предпринимаются попытки, а уже перевернут институт семьи. «Когда однополые браки — это уже новая «нормальность» для ряда, казалось бы, стран, которые претендуют на верховенство права, в том числе и в этом сегменте, — дополнила она. — Наша Конституция закрепляет и эти важнейшие фундаментальные ценности. Этим мы самобытны. В этом наша перспектива, наше дальнейшее развитие».

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