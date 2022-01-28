Депутат: сегодня семья не просто ячейка общества, это мерило ценностей

Сегодня семья не просто ячейка общества, это мерило ценностей. Об этом заявила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич, передает корреспондент БелТА.

«Семья для нас не просто ячейка общества. Сегодня семья — это мерило ценностей общества и государства. Если мы говорим о традиционной семье, значит в этом наши корни и истоки. В этом наша традиция христианства, наш посыл в будущее, наша демографическая безопасность», — сказала Лилия Ананич.

Парламентарий отметила, что сегодня не просто предпринимаются попытки, а уже перевернут институт семьи. «Когда однополые браки — это уже новая «нормальность» для ряда, казалось бы, стран, которые претендуют на верховенство права, в том числе и в этом сегменте, — дополнила она. — Наша Конституция закрепляет и эти важнейшие фундаментальные ценности. Этим мы самобытны. В этом наша перспектива, наше дальнейшее развитие».