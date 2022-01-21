Депутат в своем округе: Не формально, а реально

Так можно охарактеризовать еще один год работы депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олега Белоконева в своем избирательном округе.

Главное для депутата любого уровня, на мой взгляд, — это сопричастность тому, что происходит в избирательном округе, это желание слушать и слышать людей, это ответственность перед ними. Если эти качества есть, то депутатская работа не может быть не замечена и не оценена избирателями. Пуховчане, я думаю, своего депутата в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь знают не только по имени-отчеству, но и по его делам.

О них мы и говорим с Олегом Алексеевичем Белоконевым:

— Моя депутатская деятельность регламентируется Законом Республики Беларусь «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь» и направлена на обеспечение прав, свобод и законных интересов своих избирателей. С этой целью и в соответствии с утвержденным планом работы Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь я ежемесячно работаю в избирательном округе. В эти дни по традиции провожу приемы граждан и прямые телефонные линии в районном исполнительном комитете и сельисполкомах, посещаю трудовые коллективы.

В течение 2021 года во время приемов с разными просьбами и проблемами ко мне обратилось 75 человек. В результате нашей совместной работы с Пухович-ским РИК, районным Советом депутатов и при непосредственном участии различных служб Пуховичского района были решены важные социально-значимые и личные вопросы. Например, проблемы с обеспечением питьевой водой жителей агрогородка Энергия, с благоустройством дорожного покрытия в населенных пунктах Равнополье, Пережир, Дубровка, с оборудованием автомобильной парковки возле православного храма в агрогородке Пуховичи, остановочных пунктов общественного транспорта в Сутине. В списке решенных проблем также введение в эксплуатацию системы «Электронная очередь» в Марьиногорской центральной районной поликлинике, установка скамеек в сквере возле мемориала воинам-танкистам по ул. Новая Заря в г. Марьина Горка, начало строительства многоквартирного жилого дома для военнослужащих (кооператив «Парашютист») по Указу Президента Республики Беларусь № 13.

Я стараюсь не оставить без внимания ни одно обращение граждан. Там, где обращение невозможно рассмотреть по существу, даю разъяснения в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Беларусь. Все проблемные вопросы районного значения мною доведены до местных органов власти, а вопросы республиканского уровня приняты к сведению для дальнейшего рассмотрения в постоянных комиссиях Палаты представителей Национального собрания.

Одной из основных задач депутата Палаты представителей является проведение встреч с трудовыми коллективами с целью информирования избирателей о работе в Палате представителей, а также с целью получения «обратной связи» и мониторинга общественно-политической и социально-экономической ситуации непосредственно на предприятиях. За отчетный период я встретился с 27 трудовыми коллективами организаций всех форм собственности, различных по направлению сфер своей деятельности. Это были взаимно полезные мероприятия, которые оставляют позитивные эмоции. Во время таких встреч я не только общаюсь со своими избирателями, но и узнаю много новой для себя информации о предприятиях. На некоторых мне ранее не приходилось бывать, поэтому все увиденное, безусловно, очень интересно. Я с удовольствием побывал на таких предприятиях, как ЗАО «Август-Бел», ОАО «Купала-торг», ООО «Кондитерско-снековая фабрика № 1», ГЛХУ «Пуховичский лесхоз», ОАО «Мащпищепрод».

Не менее интересно для меня знакомство с социальной и культурной сферами жизни Пуховщины. Здесь живут добрые, искренние, талантливые, профессиональные, заинтересованные в своей работе люди. Они трудятся в ГУ «Пуховичский районный краеведческий музей», УО «Марьиногорский аграрно-техниче-ский колледж им.В.Е. Лобанка», ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Свiтанак», оздоровительном центре «Талька», ФОК «Аквамарин», Пухович-ской СДЮШОР, Пуховичском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов, УЗ «Областной детский центр медицинской реабилитации «Пуховичи», Марьиногорской ЦРБ и т.д.. Знакомство с такими людьми — это как подарок.

На протяжении всего года я старался принимать участие во всех значимых общественно-политических мероприятиях, проводимых в Пуховичском районе, в районных праздниках, благотворительных акциях. И не только в качестве гостя и зрителя, но и непосредственного участника и организатора. К счастью, у меня достаточно большой круг общения, и люди откликаются на мои предложения и просьбы о помощи и поддержке, необходимой кому-то. Благодаря этому медработники в день профессионального праздника принимали у себя в гостях образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь, в ГУО «Средняя школа №3 г. Марьина Горка» появился компьютер в военно-патриотическом классе, а в межрайонном центре раннего вмешательства — детский спортивный комплекс «Карусель» для абилитации воспитанников, были награждены в связи с их профессиональным праздником некоторые работники Пуховичского лесхоза. Во время проведения благотворительной рождественской акции «Наши дети» я посетил многодетную семью Панкратович из поселка Дружный и подарил им большой современный телевизор.

Но на всех своих встречах я подчеркиваю, что основная деятельность депутата Палаты представителей Республики Беларусь связана с законодательной деятельностью и работой в Парламенте. Я возглавляю постоянно действующую комиссию по национальной безопасности, где готовят для рассмотрения на очередных сессиях Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь законопроекты, регулирующие широкий спектр вопросов об обороне, о правоохранительной деятельности и борьбе с преступностью, о прокуратуре, об уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной деятельности.

Поэтому в прошлом году особое внимание я уделял встречам в том числе с коллективами силовых ведомств. Мне было важно услышать мнение профессионалов по тому или иному нормативному документу, который рассматривался в нашей комиссии. Встречи прошли с коллективами Пуховичского РОВД, Следственного комитета, Департамента охраны, прокуратуры, нотариальной конторы. Неоднократно встречался с командованием и военнослужащими войсковой части 89417, коллективом военного комиссариата Пуховичского района. Оказывал им всестороннюю помощь и поддержку.

Моим главным приоритетом было и остается справедливое и внимательное отношение к каждому человеку и его проблемам. Я стараюсь слушать и слышать избирателей, помогать им в решении проблем в меру своих возможностей. Я надеюсь, что найдется не один человек в районе, кто сможет сказать о том, что депутат в его округе старается работать не формально, а реально. И это для меня как для депутата — самое важное определение результативности проделанной работы.

P.S. С полным отчетом о работе депутата можно ознакомиться по ссылке Belokonev@house.gov.by

Елена МАКСИМОВА.