Депутатам необходимо изучить общественное мнение по вопросу конституционной реформы — Андрейченко

Депутатам необходимо изучить общественное мнение по вопросу конституционной реформы, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Андрейченко сказал: «Очевидно, что в обществе созрел определенный запрос на перемены. Как обозначил глава государства, реформы необходимо начинать с изменения Конституции. Поэтому очень важно изучить общественное мнение по этому вопросу в своих округах через прямой разговор с избирателями. Работа предстоит интенсивная, провести ее следует системно и слаженно».

По его словам, народные инициативы надо обсудить со специалистами, экспертами, представителями общественных организаций. «При необходимости — провести парламентские слушания, чтобы подготовить выверенные предложения для рассмотрения на Всебелорусском народном собрании, где будут определены ключевые векторы развития страны. Депутаты также должны серьезно поработать и над проектом закона, усиливающим роль и авторитет этого общественного форума», — отметил спикер.

Владимир Андрейченко подчеркнул, что сегодня в обществе начинается обсуждение возможных изменений законодательства о политических партиях. «Органичное развитие партийной системы, способной обеспечивать сбалансированное представительство различных групп нашего общества в государственной власти, — это сложная задача. Повышение роли политических партий потребует соответствующей корректировки Избирательного кодекса, в том числе возможного внедрения элементов пропорциональной системы», — добавил он.

Источник: БелТА.