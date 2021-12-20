Десятки километров обновленных электролиний появятся в районе в будущем году

Свой профессиональный праздник — День энергетика отметит 22 декабря коллектив Пуховичского района электросетей филиала “Минские электрические сети” РУП “Минскэнерго”. Здесь сегодня трудится 141 человек.

Это хорошо подготовленные, образованные специалисты. Более 20 лет коллектив возглавляет Сергей Викторович Хадыко.

— Пуховичский район электросетей в числе пяти крупнейших районов Минской области по протяженности сетей и энергонасыщенности, — рассказывает Сергей Викторович. — Мы обслуживаем суммарно 2800 километров электросетей 10/0,4 кВ. Для сравнения: это как три Узденских района. У нас имеется 11 подстанций: 110/10 кВ — четыре и 35/10 кВ — семь. Все они телемеханизированы. Ключевыми являются подстанции в Марьиной Горке и Руденске.

Для каждого из нас, потребителей электроэнергии, важно, чтобы в доме круглосуточно работали все приборы. Мы даже и не задумываемся, сколько людей трудится, чтобы электричество бесперебойно поступало в наши дома. А если, случается, гаснет свет, — сразу звоним в диспетчерскую, уверенные в том, что диспетчер — это тот человек, который только отвечает на звонки. На самом же деле диспетчерская служба — сердце предприятия. И за пультом работают профессионалы: технически грамотные, опытные, знающие свое дело люди. Диспетчер управляет одновременно несколькими бригадами в случае аварийной ситуации.

В районной диспетчерской службе трудится 43 человека. Возглавляет ее Сергей Харитончик. В Пуховичском РЭС создано 10 оперативно-выездных бригад, которые в любое время дня и ночи готовы ликвидировать неисправность на любом участке сети. Попасть в бригаду ОВБ непросто, так как нужна специальная подготовка до полугода, такой же срок обучения и у диспетчера.

В последние годы меняется облик воздушных линий электропередач: деревянные опоры заменяют на бетонные, провод изолирован, что, конечно же, улучшает качество подачи электрической энергии.

— Мы ежегодно проводим капитальные ремонты сетей, — продолжает рассказ Сергей Хадыко. — С начала текущего года отремонтировано 90 километров сетей напряжением 10кВ и 70 километров линий 0,4 кВ. Произвели замену отдельного оборудования на трансформаторных подстанциях. При капитальном ремонте воздушных линий электропередач ведется замена опор, провода. К слову, в текущем году заменили 22 километра провода на ВЛ — 10 кВ в Сергеевичах, Ананичах, Тальке, Шацке, Зорьке.

В следующем году по району планируется капитально отремонтировать 96 километров сетей мощностью 10 кВ и 106 километров мощностью 0,4 кВ, 117 трансформаторных подстанций.

Зона особого внимания — лесные массивы. По ним в нашем районе проходит 98 километров линий электропередач. Здесь по линиям 10кВ раньше использовался алюминиевый провод со стальной жилой. Теперь его меняют на провод в изолированной оболочке, что значительно сократит порывы при неблагоприятных погодных условиях, например, налипании снега, шквалистом ветре, падении деревьев.

В районе уже несколько лет действует государственная программа по замене энергоемких светильников на энергосберегающие, что позволяет экономить бюджетные средства. До 2026 года все светильники будут заменены на энергосберегающие светодиодные. В уходящем году на территориях сельских советов уже установлено 650 штук таких светильников. Устанавливаются они и в Марьиной Горке.

Сегодня время требует постоянно держать руку на пульсе, внедрять все новое, что появляется в системе энергосбережения. А поэтому грамотным, образованным кадрам в Пуховичском районе электросетей всегда рады. Уже много лет начальник предприятия специально посещает Марьиногорский аграрно-технический колледж, где внимательно присматривается к будущим электрикам, проводит собеседование. Для того, чтобы молодые люди сознательно выбрали профессию, ребят приглашают на преддипломную практику, чтобы поближе присмотреться, оценить уровень знаний, а главное — желание трудиться в коллективе. В будущем году для троих выпускников колледжа уже зарезервировали рабочие места электромонтеров. О том, что у руководства предприятия серьезное отношение к подбору кадров, свидетельствует то, что люди, однажды пришедшие в коллектив, трудятся здесь всю жизнь, как например, диспетчеры Галина Атрашкевич, Дмитрий Шклярик, Александр Ишков, электромонтер Шацкой бригады Андрей Бадытчик. А вот главный инженер Александр Жигалко в свое время пришел работать мастером кабельной, сменив в этой должности своего отца Георгия. И Геннадий Радюк привел в коллектив сына Алексея. Такие традиции приветствуются.

Здесь с гордостью называют имена людей, которые своим трудом заслужили уважение. Это начальник Руденского участка Сергей Овсяник, Марьиногорского участка Александр Макеев, мастер Руденского производственного участка Алексей Цуриков, мастер кабельной бригады Сергей Веремейчик и мастер бригады по расчистке просек Сергей Евдокимович, мастер группы обеспечения производства Евгений Тарасенко, машинист бурильно-крановой машины Сергей Пузан, электромонтеры ОВБ Андрей Воскобович, Игорь Палазник, Владимир Радюк, трактористы Валерий Копшик, Сергей Балухо, Виталий Матюшенко.

Как отметил Сергей Хадыко, коллектив Пуховичского РЭС в своей работе стремится к тому, чтобы жители района круглосуточно обеспечивались нужной всем электроэнергией. И если случаются поломки, неожиданные отключения, то ни один человек не уйдет с рабочего места, пока потребители не получат электроэнергию.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

По традиции накануне праздника поздравляю наш коллектив с Днем энергетика. Желаю здоровья, тепла и семейного уюта. Отдельные слова поздравления и благодарности — ветеранам нашего предприятия. Всем вам желаю благополучия и мира.

Сергей ХАДЫКО,

начальник Пуховичского района электросетей филиала “Минские электрические сети”

РУП “Минскэнерго”.