Дети не ищут беды, они просто играют

Недавно в нашем районе произошел несчастный случай, в результате которого погиб 10-летний школьник. О том, что привело к трагедии, и по чьей вине на дне очистного колодца, заполненного водой, оказался ребенок, установит следствие. Уже сейчас очевидно, что детская беспечность и неосторожность привела к беде. А, может, в этом есть и взрослая халатность?

На территории района находятся несколько объектов, которые представляют потенциальную опасность. В рейд по таким объектам мы отправились со старшим инженером сектора организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны РОЧС Виталием Ковалем.

— Конечно, в первую очередь ответственность несут собственники, — говорит Виталий Иванович. — Тем более, если объект не огражден забором или к нему не ограничен доступ. Как, например, бывшие казармы в Новой Заре. Понятно, что взрослый человек не станет туда ходить, а вот детям и подросткам интересно. Они стремятся пробраться даже через заколоченные двери или окна. Здания в черте города прямо манят мальчишек своей опасностью, тем более, что они в шаговой доступности. В деревнях, например, подростков могут привлекать ветхие, заброшенные дома. Сельисполкомы стараются, чтобы неэксплуатируемые здания были надежно закрыты, разыскивают наследников, сносят или продают дома через аукцион, а новые хозяева приводят их в порядок.

— Вызывает беспокойство бывший комплекс по выращиванию бычков, расположенный вблизи агрогородка Дубровка. В 80-е годы здесь было огромное производство. Сюда приезжали люди из разных уголков республики в надежде получить жилье, высокооплачиваемую работу. Тогда было создано более 500 рабочих мест, — вспоминает председатель Дубровского сельисполкома Елена Сыцевич. — Приехали сюда на работу и мы с мужем. Я трудилась бухгалтером. В те годы здесь строилось много жилья, развивалась инфраструктура: врачебная амбулатория, Дом культуры, школа, детский сад, отделение почтовой связи, магазины, своя столовая. Все это построили в небольшой деревне. Было все для работы, отдыха… Молодые семьи надежно обосновались здесь. К сожалению, с распадом Советского Союза все изменилось, и сегодня о том времени напоминают уже пустующие помещения животноводческого комплекса. Некоторые из них пришли в негодное состояние. Чтобы их убрать, необходимы большие вложения: даже огородить забором не представляется возможным, так как постройки занимают около 10 гектаров.

Инженер-инспектор РОЧС Виталий Коваль вместе с управляющим делами Дубровского сельисполкома Ольгой Чернак проводит осмотр. Где-то обрушилась крыша, где-то стена. К зданиям опасно даже подойти близко. Взрослому человеку нет надобности здесь что-то искать. А вот любопытные дети могут захотеть остроты ощущений. Виталий Иванович вспомнил, как пару лет назад приезжали подростки из Минска и устраивали здесь игры в страйк-бол. Добраться сюда не составит особых проблем и у местных мальчишек. Расстояние до деревни всего лишь полтора километра. К сожалению, не могут решить эту проблему в ОАО “Пуховичский райагросервис”, на чьем балансе числится теперь бывший животноводческий комплекс. Нужны огромные затраты, чтобы произвести демонтаж пустующих зданий и сооружений. Остается только предостерегать любопытных от вторжения на территорию.

Еще один из не менее опасных объектов находится вблизи агрогородка Пуховичи. Бывший дом отдыха расположен в живописнейшем месте, на берегу реки Свислочь. Люди постарше помнят, как добирались сюда из райцентра на дискотеки. Проходили здесь и концерты. В уютных домиках в сосновом лесу отдыхали взрослые, а летом — дети. Лесной воздух и тишина манили людей насладиться красотой родной природы, помогали укрепить здоровье. Только фантазия помогает представить, что пару десятков лет назад тут кипела совсем другая жизнь. За последние годы дом отдыха сменил не одного хозяина. Но, к сожалению, никто не смог вдохнуть вторую жизнь в опустевшие здания, а природа постепенно завоевывает эту территорию.

Председатель Пуховичского сельисполкома Анжела Шишко, волнуясь, говорит, что проход к покосившимся зданиям возможен для любого. Рядом деревни Пестунь, Подсобное, оживленная трасса. Но есть и обнадеживающая новость: недавно бывший дом отдыха приобрел новый хозяин, который планирует развивать здесь туристический бизнес. Хочется надеяться, что аварийные здания благодаря настойчивости и финансовым вложениям приведут в порядок.

— Заброшенные объекты очень опасны, — с тревогой говорит Виталий Коваль, рассматривая ветхие строения. — Мы информируем собственников, местные органы власти. На комиссию по чрезвычайным ситуациям при райисполкоме выносятся проблемные вопросы, устанавливаются сроки собственникам по исключению опасных факторов. В случае невыполнения решения комиссии, ходатайствуем перед местными органами власти о привлечении руководителей к дисциплинарной ответственности.

Детское или юношеское любопытство, необдуманный шаг могут привести к очень печальным последствиям. И как верно сказано: дети не ищут беды, они просто играют. Об этом необходимо помнить, прежде всего, взрослым, которые несут ответственность за их жизнь и безопасность. Мы же по долгу службы стараемся не допустить чрезвычайных ситуаций, Но, к сожалению, они случаются…

Анастасия ГЛЕБОВА.