Дети ждут помощи!

Центр помощи «Вера» в данный момент ведет три благотворительных сбора для тяжелобольных детей из Беларуси. Мы постоянно обращаемся к обычным людям, организациям, предприятиям, представителям бизнеса с просьбой поддержать тот или иной сбор, помочь ребенку в приобретении дорогостоящего средства реабилитации, или оказать финансовую помощь на лечение, обследование, приобретение жизненно важного препарата. Для нас очень ценно любое участие, а ваша помощь помогает детям решить важные проблемы своего здоровья или улучшить качество их жизни.

На долю шестимесячной Ксении Литинской ( https://c-vera.by/2021/08/13/shestimesyachnaya-ksjusha-boretsya-s-epilepsiej-devochke-neobhodimo-dorogostoyashhee-geneticheskoe-issledovanie/ ) (г.Ветка, Гомельская область) выпали совсем недетские испытания. Несколько месяцев назад родители Ксюши услышали диагноз эпилепсия. За сутки у девочки случается до 15-20 эпилептических приступов. На сегодняшний день сложно правильно подобрать для неё необходимый препарат, который бы купировал судороги и облегчил состояние ребенка. Чтобы подобрать правильное лечение, необходимо пройти дорогостоящее генетическое исследование «Полногеномное секвенирование генов человека» в «Центре генетики «Наследие» (г.Минск). Его стоимость – 9100 белорусских рублей. На данный момент для Ксении собрано 57% от заявленной суммы. Осталось собрать – 3934 рубля. Крошка Ксюша нуждается в нашей поддержке!

Илья Костюкович ( https://c-vera.by/2021/08/19/zalozhnik-sobstvennogo-tela-11-letnemu-borisovchaninu-nuzhna-nasha-pomoshh/ ) из города Борисова Минской области имеет диагноз ДЦП. Для постоянной реабилитации, занятий дома и развития двигательных функций ребенку необходим вертикализатор статический для детей с ДЦП KOTEK II INVENTO. Стоимость этого средства реабилитации – 4968 рублей. Родители Ильи не смогли самостоятельно осилить покупку и обратились за помощью в Центр помощи «Вера». Для Ильи удалось собрать 78% от заявленной суммы. Для покупки вертикализатора необходимо ещё 1115 рублей.

Сергей Мушальский ( https://c-vera.by/2021/08/17/9-operacij-i-4-mesyaca-reanimacii-shansov-zhit-bylo-malo-serjozhe-mushalskomu-nuzhna-nasha-pomoshh/ ) из Гродно нуждается в специализированной кресло-коляска Convaid Metro ME16 (с комплектующими). У мальчика есть основной диагноз ДЦП. В раннем возрасте ребенок пережил 9 операций, прошел долгий путь лечения и реабилитаций. Сереже уже 8, он многому научился, но пока так и не освоил самостоятельную ходьбу. Передвигаться он может только при поддержке взрослого и непродолжительное время. Без коляски мальчик не может выйти из дома, попасть в коррекционный центр, поехать на реабилитацию. В середине августа Центр помощи «Вера» начал ведение благотворительного сбора в поддержку Сергея. Сбор пока двигается медленно – собрано только 32%. Для Сергея ещё необходимо собрать – 3259 рублей.

Как помочь?

Помочь этим ребятам может любой желающий. Каждый перечисленный вами рубль приближает ребенка к выздоровлению или очень важной и необходимой покупке – приобретению коляски, вертикализатора или иного средства реабилитации.

Вы можете поддержать благотворительные сборы и совершить целевое пожертвование, указав в назначении платежа ребенка, которому желаете помочь. Назначение платежа «Литинская Ксения» или «Илья Костюкович» или «Сергей Мушальский»:

Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Фамилия ребенка > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Мушальский ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Мушальский 1

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

Благотворительная линия.

Позвонив с городского номера по телефону 8-902-214-5555 Вы пожертвуете 3 рубля.

QR-код.

Откройте Ваше банковское приложение и перейдите к оплате по QR-коду. Отсканируйте QR-код, перейдя по ссылке https://c-vera.by/hochu-pomoch/qr-kod/ , укажите цель пожертвования, укажите сумму пожертвования и подтвердите пожертвование.

Уважаемые благотворители!

Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании, размещенной на нашем сайте www.c-vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!