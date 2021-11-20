Детская комната в стиле МЧС в ГУО Ясли-сад «Василёк»

Совсем недавно в поселке Дружный Пуховичского района состоялось открытие нового дошкольного учреждения детского ясли – сада «Василёк». Который оснащён самыми современными игрушками, развивающими материалами для детей. В дошкольном учреждении физкультурный, тренажерный и музыкальный залы, бассейн. Особое внимание в этом учреждении привлекает комната пожарной безопасности.

Пуховичский РОЧС принял активное участие в создании данной комнаты, которая через игровую деятельность позволяет обучать ребят навыкам безопасного поведения.

Игровая тематическая комната в стиле МЧС представляет собой объект, оборудованный на базе дошкольного учреждения, где ребята могут познать для себя много интересного, окунувших в мир безопасности и почувствовать себя спасателями.

В комнате имеются интерактивные доска и стол. На стенах висят стенды на различную тематику с изображением Даши в стране опасностей. Даже окна этой комнаты не остались без внимания. Они оснащены жалюзи с яркими наглядными картинками. Ну и конечно же пожарного депо, в котором размещены автомобили и другое пожарное оборудование.

Такая комната позволяем ребенку приобрести и усвоить знания о правилах безопасности при пожаре или иных чрезвычайных ситуациях.

Пуховичский РОЧС.