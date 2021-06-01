Детский правовой сайт 1 июня запускает конкурс видеороликов

Национальный центр правовой информации Беларуси (НЦПИ) предлагает творчески и с пользой провести летние каникулы и приглашает юных граждан страны к участию в конкурсе видеороликов «Правовой лайфхак «У меня счастливое детство — это мое право». Конкурс будет проводиться на площадке детского правового сайта mir.pravo.by с 1 по 30 июня. Об этом БелТА сообщили организаторы.

Конкурс направлен на формирование правовой и информационной культуры подрастающего поколения. К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет как индивидуально, так и командой.

Ребятам предлагается поделиться лайфхаками, как правильно, с пользой и в рамках закона реализовать свои права и обязанности. Это могут быть полезные решения, рекомендации, советы о том, как приобрести правовую грамотность; как быть продуктивнее в учебе и досуге, заботиться о своем здоровье, активно отдыхать, самосовершенствоваться, максимально эффективно использовать современные компьютерные технологии.

Принимаются видеоматериалы следующей тематики: права и обязанности ребенка; социальная защита семьи и детей государством; правонарушения несовершеннолетних и их последствия; защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; права детей-инвалидов; иная тематика, касающаяся прав, обязанностей и ответственности несовершеннолетних.

Хронометраж конкурсного видео — 1 минута.

Материалы с указанием необходимых данных направляются на адрес электронной почты konkurs@ncpi.gov.by. Победителям будут вручены призы и дипломы. Награждение состоится 30 июля — в Международный день дружбы.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте mir.pravo.by.