Детский сад №52 в Гродно планирует построить инклюзивную площадку

Каждый ребенок имеет право играть. Детский сад №52 планирует построить инклюзивную площадку.

Несколько месяцев назад Центр помощи «Вера» открыл новое направление деятельности – оказание благотворительной помощи в реализации социальных проектов по принципу народного финансирования (краундфандинга). На днях в Центр поступила первая проектная заявка от учреждения образования «Ясли-сад№52 г.Гродно». Администрация детского сада обратилась с собственным социальным проектом: на территории сада необходимо создать инклюзивную уличную игровую площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В учреждении образования работает единственная группа в Ленинском районе (г.Гродно), где воспитываются дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. В группе созданы необходимые условия для комфортного пребывания детей в дошкольном учреждении, но нет специализированного места и условий для занятий спортом и игр. В детском учреждении давно мечтали о реализации этого проекта.

Такая специализированная площадка – это возможность для детей с ДЦП увлекательно и с пользой проводить досуг на улице, получать умеренную физическую нагрузку, развиваться физически, проводить оздоровительные и развивающие занятия на свежем воздухе. На сегодняшний день на территории детского сада создана безбарьерная среда, есть типовые игровые площадки, но нет специализированной игровой зоны для детей с инвалидностью.

«В нашем учреждении образования работает специальная группа, которую посещают дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Специальная группа рассчитана для восьми ребят с инвалидностью. Часть из них передвигаются в инвалидных колясках с помощью взрослого, другие же ребята могут ходить сами, но с поддержкой. В силу своих особенностей не каждый ребенок может уютно чувствовать себя на обычной игровой площадке, пользоваться качелями, кататься с горок. Такие дети нуждаются в специальных условиях и специализированном игровом оборудовании. Мы давно мечтаем о создании безбарьерной игровой среды для особенных детей. Это не только возможность для них интересно проводить досуг на улице, это ещё и необходимая физкультурно-оздоровительная и игровая деятельность. Наша основная цель – приобщить детей-инвалидов к играм и спорту», – рассказывает заместитель заведующего по основной деятельности государственного учреждения образования «Ясли-сад №52 г.Гродно» Ольга Александровна Стульская.

Коллективом детского сада был разработан проект инклюзивной уличной игровой площадки для детей с ограниченными физическими

возможностями. Площадка представляет собой детский игровой комплекс, оборудованный пандусом, удобной горкой, радиусным балконом, гимнастическим комплексом с защитными бортиками, ограждениями и перилами, а также манежем с двумя пандусными входами. В распоряжении детворы также будет комплекс развивающих панелей «Дерево знаний», «Бусинки», «Белочка», конструкция которых позволяет ребенку на инвалидной коляске свободно подъезжать к панелям и заниматься. Панели оформлены в виде занимательных зон: алфавитная и числовая, игровая и ростовая. «Белочка» – это зона для решения логических задачек, сенсорных и развивающих игр. Панель «Бусинки» предназначена для развития навыков счета и работы на развитие мелкой моторики.

В целом реализация данного проекта позволит педагогам работать над укреплением физического, психического и эмоционального здоровья детей, создать на территории сада специальные условия для полноценного развития детей с ограниченными возможностями, а также создать безопасные условия для физкультурно-оздоровительной работы и игровой деятельности.

«Каждый ребенок в первую очередь хочет играть и двигаться. Но не каждому под силу прокатиться с детской горки, лихо взобраться на качели, преодолеть полосу препятствий. Надворное оборудование для особенных детей – это возможность чувствовать себя детьми, в первую очередь. Не смотреть со стороны на то, как играют другие, а быть активными участниками игрового процесса. Это шанс поправить свое здоровье и полноценно развиваться. Мы очень надеемся, что вместе с Центром помощи «Вера», при поддержке неравнодушных людей, у нас получится реализовать социальный проект и улучшить качество жизни наших особенных воспитанников», – резюмирует заместитель заведующего Ольга Станиславовна Стульская.

Как поддержать проект?

Центр помощи «Вера» открывает благотворительный сбор в поддержку реализации проекта по созданию инклюзивной уличной игровой площадки для детей с особенностями в детском дошкольном учреждении «Ясли-сад №52 г.Гродно». Любой из вас может поддержать проект, сделав целевое пожертвование с указанием назначения платежа – ясли-сад №52 г.Гродно:

1. Банковский благотворительный счет:

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк».

УНП 591029371.

БИК (SWIFT): AKBBBY2X.

Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000.

Центр помощи Вера.

2. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

3. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Яслисад52 > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Яслисад52 ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Яслисад52 1

Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Уважаемые благотворители! Просим Вас перед совершением пожертвования ознакомиться с условиями Публичной оферты о пожертвовании, размещенной на нашем сайте www.c–vera.by. В случае осуществления пожертвования Вы подтверждаете, что ознакомлены с ее условиями.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!