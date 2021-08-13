«Детство было сложноватое». После смерти мамы два брата пытаются прорваться вместе с малышкой-сестрой

Руслан поступил еще и в БГУФК, пусть и по льготам. Но после первого курса решил притормозить и забрал документы.

— Я захотел работать. Вроде и неплохо учился, получал в среднем восьмерки, была стипендия. Но было ощущение, что время уходит, а денег не хватает. Хотелось больше, чтобы одеваться нормально…

Плюс начался коронавирус, перевели на дистанционное обучение. А у меня компьютера нет — я не мог дома учиться и что-то сдавать, выходить в онлайн. После этого пошел и забрал документы. Может, потом восстановлюсь, но не сейчас.

Пару лет подрабатывал. Теперь он литейщик с перспективной зарплатой.

Карина родилась здоровой

Тем временем у мамы диагностировали кучу болезней. Вместо таблеток она продолжала пить алкоголь, пусть и в меньших объемах.

— Я не знаю, когда она начала, не помню. По рассказам понимаю: когда я был маленьким (а меня мама родила в 17 лет), она уже выпивала. Мы много раз пытались исправить ситуацию. Как-то затянули ее в минский центр для алкоголиков. Она держалась почти полгода, а потом друзья-алкаши снова затянули. Круг общения толкает слабых людей на дно. Когда мы с братом подросли, то разогнали всех «друзей». Тогда мама начала пить с дядей и дедом (бабушка к тому времени умерла). К деду у меня нет вопросов: он пьет от боли, потери бабушки и безысходности. Дядя, который живет с нами… Сейчас вот несколько дней, недель перестал. Говорит, что трезвым лучше себя чувствует. Не знаю. Пока сам не захочешь, никто не поможет.

Почему обычным родителям достались пьющие дети, Руслан не знает. Про свои отношения с алкоголем он рассказывает так.

— Я могу выпить на праздник, как все люди. Брат — еще меньше. И все. Я видел, какая жизнь у мамы была. Сколько раз мы видели эти пьяные лица… Мы не хотим становиться такими.

Три года назад мама сказала Руслану, что беременна. Отец ребенка (третий) не стал принимать участия ни в чем. На самом деле он и не может ничего дать.

Чудо в том, что Карина родилась абсолютно здоровой красоткой. Так в трехкомнатной квартире появился шестой человек. А количество трезвых сравнялось с пьющими. Или даже превысило, если считать собаку Дашу.

В июне мама умерла. Печень и почки отказали одновременно.

— Если бы она таблетки пила вместо алкоголя, то лет пять протянула бы, сказали врачи. А так она только последний месяц не пила. Поздно уже было, — говорит Руслан.

Государство распахнуло социальной зонт — к Карине пришла опека.

«Я Карину не отдам»

Onliner не удалось получить комментарий в отделе образования Пуховичского райисполкома (если сотрудники решатся, добавим в любой момент), поэтому рассказываем со слов Руслана. У него отношение к желающим помогать чиновникам настороженное.

— Они пришли в тот же день, когда мама умерла. Знаете, интересные такие: у нас завтра похороны, а они вечером по-хозяйски входят в квартиру. Спрашивают: «Что будете с девочкой делать?» — «Опекунство оформлять». Рассказали, какие есть варианты. Например, приют.

Тут хочу отметить, что мы с братом однажды были в приюте — полгода. Нас всегда самих так пугали этим в школе, что реальность оказалась лучше ожиданий. Мы туда попали под Новый год — не знали, куда конфеты складывать. И отношение там хорошее было, но все равно это стресс. Нам было 12 и 14 лет, пацаны — а это маленькая девочка! Ну какой приют, если есть родные люди, которые хотят заботиться?

И дед Карину очень любит. Я его никогда не видел таким: от одной мысли, что ее заберут, он начинает плакать.