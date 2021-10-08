Девченки — чемпионки!

В Марьиной Горке прошел заключительный этап соревновании футбольной лиги девочек.

Шесть команд юных футболисток (до 13 лет) боролись во внутрибелорусских зональных соревнованиях на городском стадионе. Стоит отметить, что каждая географическая зона имеет свой цвет и названа в честь известной белорусской женщины. К примеру, дивизион Минской области назван «Рагнедка» в честь полоцкой княгини Рагнеды.

Первую игру наши футболистки провели с «ДЮСШ-4 Молодечно». К сожалению, этот матч был проигран. Теперь понятно: проиграли будущим чемпионам. Но этот проигрыш послужил хорошим стимулом собраться и продолжить борьбу. И вот результат: пуховчанки стали третьими. Капитан команды Яна Паутова стала лучшим бомбардиром сезона, а Ярыга Полина лучшим нападающим.

– Мы показали хороший результат, – говорит тренер «ГУ Пуховичская СДЮСШ» Дмитрий Ломако. – Стать всегда приятно и почетно, но самое главное – это участие и соревновательный опыт.

– Соревнования проходят в рамках программы развития женского футбола в Беларуси – рассказывает специалист отдела массового футбола АБФФ Ольга Шелкова. – Основной задачей для нас является популяризация футбола среди девочек. Поэтому к соревнованиям всегда прилагаются интересные культурно–массовые мероприятия.

– Я недавно начала заниматься футболом, – говорит маленькая защитница Алина Копанец. – Мне нравиться тренироваться. В школе мальчишки говорят, что это игра не для девочек, но я им обязательно докажу, что это не так…

— Моя любимая команда «Спартак», — говорит Милана Сизова. — Футбол — это лучшая игра в мире! Я надеюсь, что когда-нибудь у меня получится играть за свою любимую команду, но только женскую… С мальчиками играть не хочу.

Станислав БЕЛОУСОВ.