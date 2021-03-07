Девчонки, мы впереди!!!

В феврале текущего года в нашем районе зарегистрировано 47 рождений, из них 15 — в отделе загс Пуховичского райисполкома. Девочек на свет появилось 27, мальчиков — 20.

Самыми популярными именами для малышек стали Алиса и Анна (эти имена выбрали по три раза), по два раза девочек назвали Ариной и Евой. Редкими именами Руслана, Элина, Марианна и Дамира дочек назвали по одному разу.

Среди новорожденных мальчишек три Дмитрия и Кирилла, два Александра и Ивана. Также есть имена Яков, Давид, Марк и Дамир.

— В завершающий месяц зимы первенца дождались в шестнадцати семьях, — рассказала начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Дубовик. — Второй малыш родился в пятнадцати семьях, третий — в одиннадцати, пятый — в четырех. В одной семье Свислочского сельсовета появился на свет шестой малыш.

Самому молодому отцу на момент рождения ребенка был 21 год, самому старшему — 55 лет. Самой молодой мамой стала 17-летняя пуховчанка, а самой старшей исполнилось 39 лет.

Февраль в этом году был «урожайным» на свадьбы: 32 пары узаконили свои отношения. Восемнадцать из них свидетельство о браке получили в отделе загс райисполкома. В «зеркальную дату» 12.02.2021 зарегистрировалось 5 пар. Средний возраст брачующихся в этом месяце — 31 год. Самым молодым женихом был 20-летний юноша, самому старшему было 45 лет. Самой юной невесте февраля исполнился 21 год, а самой старшей — 48 лет.

— Впервые вступило в законный брак 35 человек, — продолжает Наталья Яковлевна. — Повторно в органы загс пришло 29 человек. Для шести пар нашего района февраль стал последним месяцем семейной жизни. Средний возраст расторгающих брак — 30 лет. Самым коротким оказался брак, который просуществовал чуть больше полугода.

Елизавета ГУЛЬМАТОВА.