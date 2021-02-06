Девочки вырвались вперед

В прошлом году мальчишки опередили девочек по рождаемости. В начале нового года девчонки решили не уступать: за месяц 27 малышек появилось на свет. Мальчишки же в январе родилось 13.

Первенцев дождались 11 семей, второго ребенка —14. Третий малыш появился в 10 семьях, четвертый — в 3. В одной семье родился шестой ребенок. Средний возраст матерей составляет 29 лет, отцов — 31 год.

В семье Екатерины и Дмитрия Ивченковых из агрогородка Блужа родилась двойня. Милана и Мирослава стали вторым и третьим ребенком в семье соответственно. Девочки родились в декабре прошлого года, а зарегистрировали их уже в январе.

Самой юной маме месяца было 19 лет, а самой старшей — 42 года. Самым молодым папой стал 20-летний пуховчанин. А самым старшим отцом стал 41-летний мужчина.

Фаворитами среди мужских имен стали Дмитрий (2) и Евгений (2). В единичных случаях мальчишек назвали Артуром, Вадимом, Вячеславом, Даниилом, Михаилом, Савелием, Святославом, Тимуром и Ярославом.

Рейтинг популярных женских имен месяца возглавила Анна — сразу три девчонки получили это имя. Также пуховчане назвали новорожденных малышек Викторией (2), Екатериной (2), Миланой (2), Софией (2). Не обошлось и без редких имен — девочек назвали Даной и Маликой.

Популярные имена прошлого года — Мария и Роман — в этом месяце остались без внимания.

В январе в Пуховичском районе узаконили отношения 25 пар. Средний возраст мужчин, вступивших в брак, — 34 года, женщин — 31. Самым молодым женихом месяца стал 21-летний пуховчанин, самым старшим — 65-летний житель района. Самой юной невесте исполнилось 19 лет, а самой старшей — 61 год.

Для пяти пар в январе семейные отношения закончились по обоюдному согласию. Средний возраст мужчин, которые расторгли брак, — 43 года, женщин — 49 лет.

Ольга ГАВРИЛЕНКО.