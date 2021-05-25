Деятельность профсоюзов направлена на защиту прав и интересов работников

В районном центре культуры прошло заседание Президиума Совета Пуховичского районного объединения профсоюзов. В мероприятии принял участие председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.

В ходе заседания рассмотрены различные вопросы. В том числе, о создании первичных профсоюзных организаций, летнем оздоровлении детей и туристско-экскурсионной деятельности.

Председатель районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич отметила, что в нашем районе создано 55 первичных профсоюзных организаций в государственном и частном секторах экономики. По отраслевому принципу наибольшее их количество — у областной организации Белорусского профсоюза работников АПК, работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства, банковских и финансовых работников.

Председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский заострил внимание присутствующих на текущей ситуации в стране и задачах, стоящих перед профсоюзными организациями области. Он подчеркнул, что деятельность профсоюзов направлена на защиту профессиональных прав и интересов работников, создание безопасных условий труда, обеспечение социальных льгот и гарантий.

В тот же день Виктор Малиновский и Людмила Гулякевич посетили СООО «Морозпродукт».

На предприятии создано более 750 рабочих мест. Условия для труда соответствуют всем требованиям.

Начальник производства Софья Рубцова провела для гостей экскурсию, ознакомила с процессом выпуска продукции и ее ассортиментом.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.