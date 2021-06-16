Диалоговая  площадка: О новом маршруте городского автобуса, светофорах и зонах отдыха 

Марьина Горка двадцать или даже десять лет тому назад и сегодня — совсем разный город. Каждый год в нем что-то изменяется: появляются новостройки, организуются парковые зоны, благоустраиваются в соответствии с современными требованиями улицы, дворовые зоны. Быть может, все это происходит и не так быстро, как нам хотелось бы, но прогресс идет и город становится лучше, больше, красивее. И процесс этот остановить нельзя.

«Залинейные» проблемы

Нужно сказать, что развитие города происходит не стихийно, а согласно перспективным градостроительным планам, которые разрабатываются специалистами. Но иногда очень важно бывает учитывать и мнение горожан, которые живут в этой городской среде, пользуются ее благами, видят и достоинства, и недостатки. Именно поэтому весной было объявлено об изучении предложений, которые горожане хотели бы внести по вопросу дальнейшего совершенствования городской среды и развитию инфраструктуры Марьиной Горки и других населенных пунктов района. В редакцию поступило несколько предложений, обсудить которые собрались за круглым столом сами горожане и представители районного исполнительного комитета.

Первое предложение поступило от Анастасии Марушиной. И касалось оно развития залинейной части города. Анастасия, как и многие жители частного сектора, расположенного за железнодорожными путями, хотела бы видеть в этом районе зеленую парковую зону, где можно было бы обустроить велосипедные дорожки, места для катания на роликах, самокатах. До центрального парка или парка Новой Зари жителям этого микрорайона добираться далеко и неудобно. Кроме того, в залинейной части Марьиной Горки, на ее взгляд, недостаточно торговых точек и иной инфраструктуры.

Заместитель председателя райисполкома, курирующий вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Сугак пояснил, что согласно градостроительному паспорту должна была развиваться улица Буденного как продолжение улицы Спасателей, переходить в подземный переход под железнодорожными путями, далее — в улицу Фрунзе и выходить к Загайскому озеру. Там планировалась парковая зона. В данный момент она там и есть, но находится в частном владении. Это экопарк «Акварель». Обустройство зоны для отдыха было бы уместно, если бы активнее шло развитие городского микрорайона Сенажатки. Но оно идет очень медленно по причине того, что существуют проблемы с развитием сетей (дороги, электричество, водопровод, канализация).

Новый маршрут городского автобуса: быть или не быть

И все же, понимая проблему жителей залинейной части города, прямо сейчас пробуют решить вопрос с улучшением транспортного сообщения с центром города, стараясь учесть тот факт, что за переезд добираются на работу и учителя, и работники некоторых предприятий, а также школьники. Именно об этой проблеме заговорила жительница города Наталья Мачинская. Александр Сугак пояснил ей, что уже 1 июля планируется пуск нового автобусного маршрута. Для этого коммунальникам поручено организовать по улице Петра Гучка в районе СШ №4 два остановочных (пока не стационарных) пункта. Какими точно будут протяженность и график нового маршрута, сейчас говорить рано, потому что важно понять, насколько востребованным он будет. Если потребность действительно станет очевидной, то на следующий год будут оборудованы стационарные остановки.

На самом деле, вопрос не такой простой, если учесть, что многим горожанам, которые добираются из Новой Зари на Крыницу и обратно, удлинение существующего маршрута и, соответственно, увеличение времени в пути не понравится. Или если принять к сведению то, что маршрут будет пересекать железнодорожный переезд, который часто закрыт для движения.

Те, кто живет в залинейной части города, уже даже пробовали просчитать нюансы логистики. И получалось, что добраться, к примеру, пешком через переход над путями и приехать на автобусе через переезд, получится примерно за одно время. Да, это довод. Но нужно учесть, что не всем легко преодолевать такой маршрут пешком. Кроме того, нужно помнить о детях, о людях, которые возвращаются из центра города не с пустыми руками, а также о капризах погоды. Порой плохо ехать все же лучше, чем хорошо идти.

В общем, вопрос с новым маршрутом автобуса стоит на повестке дня. И если он решится благоприятно, то жители залинейной части Марьиной Горки станут мобильнее и смогут легче добираться до востребованных объектов центра города и Новой Зари.

Есть светофор — есть город…

Житель развивающегося микрорайона Восточный Егор Кретов внес на обсуждение предложение об организации светофора на перекрестке улиц Восточная, Спасателей и Буденного. Трафик по утрам и вечерам на этом перекрестке в последнее время действительно очень большой. Это понятно. Строятся новые дома, жильцы которых имеют транспорт, уже год действует бассейн, в здании которого находится теперь и Марьиногорская детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва, открылся популярный магазин «Светофор». По этой дороге люди добираются на работу в воинскую часть, в СШ №3, гимназию, детские сады, больницу и поликлинику. Если вы не видели пробки, то добро пожаловать утром на этот перекресток. Здесь сложно и водителям, выезжающим с примыкающих улиц, и пешеходам, которых не всегда хотят пропускать. По мнению Егора, светофор по требованию, возможно, решил бы проблему.

Александр Сугак отвечал и на этот вопрос. Он, на самом деле, не новый. Об организации светофоров говорили уже не однажды. И не только в контексте шутки о том, что город считается городом, если в нем есть хоть один светофор. Поэтому уже изучалась и финансовая часть вопроса. Оказывается, обслуживание светофоров выгодно только в том случае, если их в городе не менее пяти. Кроме того, организация светофоров однозначно увеличит время проезда по улицам города, что не порадует водителей. Особенно в то время, когда городские улицы по большей части просто пусты.

Напряженность, по мнению специалистов, можно попробовать снять за счет организации после реконструкции перекрестков кругового движения. Такую организацию движения активно используют в Европе. Первый «круговой» перекресток должен появиться уже в этом году после ремонта улицы Чапаева.

Расставляя приоритеты

Во время достаточно откровенного и доброжелательно разговора стороны честно поговорили о том, что все перемены, которые происходят в городе, влекут серьезные затраты. И поэтому решения о том, куда направить деньги в первую очередь, принимаются порой в спорах: нужно расставлять приоритеты. К сожалению, выбор в пользу одного или другого объекта всегда находит и сторонников, и противников. Поэтому однозначных реакций на происходящее никогда не бывает. И все же главный позитивный момент — это то, что мы не стоим на месте, а движемся вперед. И еще через десять лет совершенно точно мы вспомним не один новый объект и не одну перемену к лучшему.

Елена ИВАНОВА.