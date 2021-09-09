Диалоговая площадка, приуроченная Году народного единства состоялась на этой недели с профсоюзным активом района

Заместитель председателя районного исполнительного комитета Наталья Чернышева проинформировала собравшихся о социально-политической ситуации в районе, о том какие сегодня стоят задачи перед каждым профсоюзным лидером по созданию морально-психологического климата в коллективах. Она отметила, что во время “Большого разговора” Президент большое внимание уделил воспитанию подрастающего поколения.

В школе ребенок получает не только знания по предметам, он формируется как личность. Подрастающее поколение должно знать историю своей страны, через какие испытания и трудности прошел белорусский народ, как нелегко досталась нам независимость. Сегодня очень важно ценить и беречь то, что создано многими поколениями белорусов, стремиться учиться, работать так, чтоб страна развивалась на благо своего народа.

Профсоюзные лидеры организаций района обменялись опытом работы в своих коллективах, рассказали об атмосфере в организациях и предприятиях.

Наталья Анатольевна познакомилась поближе с каждым присутствующим и узнала, какая атмосфера царит в трудовых коллективах. В том числе таких больших предприятий как филиал “ТЭЦ-5” РУП “Минскэнерго”, УП “Жилтеплосервис”, ДЭУ-68, “ДРСУ-169”, Белагропромбанк, Беларусбанк, сельскохозяйственных организациях, школах и детских садах.

Председатель первичной профсоюзной организации ОАО “Машпищепрод” Татьяна Груша отметила, что на предприятии как и в других отраслях, есть проблема закрепления молодых кадров. Председатель районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич предложила, как выход из ситуации, внести в коллективный договор дополнительные выплаты для молодых людей, которые приехали трудиться по распределению. Конечно, исходя из финансовой ситуации предприятия. Также Людмила Федоровна обратила внимание, что у каждого, прибывшего на работу должен быть наставник, который подскажет молодежи, делающей первые шаги в профессию.

Диалоговая площадка профсоюзного актива района позволила его участникам не только рассказать о положительном в своей работе, но и вскрыть проблемы, с которыми приходится сталкиваться в ежедневной работе, защищая интересы тружеников своего коллектива.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.