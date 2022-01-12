Диалоговая площадка с участием актива района прошла  в Марьиной Горке

Масштабная диалоговая площадка, основной темой которой стало обсуждение изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, прошла в Марьиной Горке. В ее работе принимали участие руководители предприятий и организаций района всех форм собственности, представители депутатского корпуса. Основными спикерами выступили председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Олег Белоконев.

Участники мероприятия говорили о причинах, вызвавших необходимость внесения изменений и дополнений в Основной Закон страны, о новациях в Конституции. На примере Казахстана речь шла и о внешних угрозах, выполнении Республикой Беларусь своих обязательств как члена ОДКБ.

Наталья ПАРХОМЧИК.