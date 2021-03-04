Диалоговая площадка «Сила государства — в единстве народа»: предоставление льгот и гарантий пожилым гражданам и инвалидам, предоставление социального обслуживания

В государственном учреждении «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» прошла диалоговая площадка «Сила государства — в единстве народа», на которой были обсуждены вопросы предоставления льгот и гарантий со стороны государства пожилым гражданам и инвалидам, предоставления им социального обслуживания.

Участники мероприятия посетили выставки отделения дневного пребывания для инвалидов, ознакомились с информационным материалом. Сотрудники центра ответили на вопросы, предоставили консультации.

На мероприятии выступил участник VI Всебелорусского народного собрания Павел Кастрицкий, который поделился своими впечатлениями от участия в форуме, зачитал выдержки из обращения Президента Республики Беларусь, рассказал о вопросах, которые обсуждались на народном собрании. Пожилые граждане активно делились своими впечатлениями о Всебелорусском народном собрании, высказали слова благодарности за проводимую в государстве политику социальной направленности.

Представители ТЦСОН подробно рассказали о социальной помощи и поддержке, оказываемой центром, о целях и задачах отделения социальной помощи на дому, о социальной адаптации и реабилитации, обеспечении дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Вопросы пенсионного обеспечения осветила и начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Анна Цытович. Присутствующие активно задавали вопросы о пенсионном возрасте, перспективах увеличения пенсий, страховом стаже.

Участники диалоговой площадки узнали об обеспечении пожилых граждан и инвалидов книгами на дому, о наличии аудиокниг в библиотеке, а также о видах государственной адресной социальной помощи, материальной помощи из средств Фонда социальной защиты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, иностранной безвозмездной помощи, которые могут получить пожилые граждане и инвалиды в центре.

Особый интерес вызвали у пожилых граждан новые формы жизнеустройства: замещающая, патронатная, гостевая семьи. Их заинтересовали такие формы работы, как социальная дача, дома зимовки, санаторий на дому. С интересом прослушали информацию об оказании социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением.

Каждый участник встречи принял участие в дискуссии, активно обсуждал волнующие вопросы, выступал с предложениями.

Тамара Манюхина,

заместитель директора ТЦСОН.