VI Всебелорусское народное собрание Общество 

Диалоговая площадка «Сила государства — в единстве народа»: предоставление льгот и гарантий пожилым гражданам и инвалидам, предоставление социального обслуживания

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В государственном учреждении «Территориальный центр социального  обслуживания  населения  Пуховичского  района»  прошла  диалоговая площадка «Сила государства — в единстве народа», на которой были обсуждены вопросы предоставления льгот и гарантий со стороны государства пожилым гражданам и инвалидам, предоставления им социального обслуживания.

Участники мероприятия посетили выставки отделения дневного пребывания для инвалидов, ознакомились с  информационным материалом. Сотрудники центра  ответили  на вопросы, предоставили консультации.

На мероприятии выступил участник VI Всебелорусского народного собрания Павел Кастрицкий, который поделился своими впечатлениями от участия в форуме, зачитал выдержки из обращения Президента Республики  Беларусь,  рассказал  о   вопросах, которые обсуждались на народном собрании. Пожилые граждане активно делились своими впечатлениями о Всебелорусском народном собрании, высказали слова благодарности  за  проводимую в государстве политику социальной направленности.

Представители ТЦСОН подробно рассказали о социальной помощи и поддержке, оказываемой центром,  о целях и задачах отделения социальной помощи на дому, о социальной  адаптации и реабилитации, обеспечении дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Вопросы пенсионного обеспечения  осветила и начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Анна Цытович.  Присутствующие активно задавали вопросы о пенсионном  возрасте,  перспективах увеличения пенсий, страховом стаже.

Участники диалоговой площадки узнали об обеспечении пожилых граждан и инвалидов книгами на дому, о наличии аудиокниг в библиотеке, а также о видах  государственной адресной социальной помощи, материальной помощи из средств Фонда социальной защиты  Министерства труда и социальной  защиты Республики Беларусь, иностранной безвозмездной помощи, которые могут получить  пожилые граждане и инвалиды в центре.

Особый интерес вызвали у пожилых граждан новые формы жизнеустройства: замещающая, патронатная, гостевая семьи. Их заинтересовали такие  формы работы, как социальная дача, дома зимовки, санаторий на дому. С интересом  прослушали информацию об оказании социальных услуг на основании договоров пожизненного содержания с иждивением.

Каждый  участник встречи  принял участие в дискуссии, активно обсуждал  волнующие  вопросы, выступал с предложениями.

Тамара  Манюхина,

заместитель директора ТЦСОН.

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