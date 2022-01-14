Диалоговая площадка в районном центре гигиены и эпидемиологии: Поправки в Конституцию важны и продиктованы временем

Изменения, которые сегодня происходят в мире, влияют не только на климат, поведение людей, экономику, но и на геополитический и геоэкономический расклад сил на мировой арене. На примере многих стран видно, что эти изменения часто приобретают драматический характер: санкции, прямое вмешательство во внутренние дела государств, цветные революции и т.п. Поэтому необходимость защиты своих граждан и интересов страны требует от государства соответствующих изменений в структуре управления обществом. И это та причина, которая объясняет то, что поправки в Конституцию важны и продиктованы временем.

Они касаются разных сфер общественной жизни. И, безусловно, должны быть интересны каждому человеку. Нельзя оставаться в стороне от того, что сейчас происходит в стране. Долг каждого гражданина Беларуси принять участие в обсуждении поправок в Основной Закон и прийти на референдум. Об этом шел разговор во время диалоговой площадки, которая состоялась в районном центре гигиены и эпидемиологии с участием главного государственного санитарного врача Минской области Владимира Рызгунского, заместителя председателя райисполкома Натальи Чернышевой, главного государственного санитарного врача района Елены Пархимчик, главного врача Марьиногорской ЦРБ Людмилы Жариновой.

— Конституция – это те правила, которые дают возможность нашему государству строить жизнь поступательно, законно, соблюдая права человека и не забывая об обязанностях,— говорит главный санитарный врач района Елена Пархимчик.— На мой взгляд, все аспекты изменений и дополнений Конституции важны. Как медицинский работник отмечу в первую очередь все, что касается сохранения социально-ориентированной направленности нашей экономики. Значит, ни один гражданин нашей страны не останется без должного внимания со стороны государства.

Во время диалоговой площадки говорилось также и об изменениях в такие разделы, как «Избирательная система. Референдум» и «Президент, всебелорусское народное собрание, парламент, правительство, суд». Очевидно, что продумываются механизмы, которые изменят систему управления государством и обществом, создадут новые институты, которые должны сделать ее более гибкой.

Елена ИВАНОВА.