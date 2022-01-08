Диалоговая площадка: «Забота о здоровье сегодня  — залог успешного завтра»

Здоровье человека — главная ценность нашей жизни. Это, пожалуй, аксиома, потому что вряд ли кому-то потребуются доказательные аргументы. Но стоит все же сказать, что здоровый человек — это счастливый человек, хороший работник, хороший родитель.

Быть здоровым — это не только дар от рождения, но и итог определенной работы над собой. В этом медработники абсолютно уверены, поэтому дополнение в статью 45 Конституции они восприняли как необходимость, как требование времени. И охотно обсудили во время диалоговой площадки вопросы сохранности здоровья.

Елена Пархимчик,

главный государственный санитарный врач района:

— Конституцией было закреплено, что «Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение за счет государственных средств в порядке, установленном законом (добавлено)», что «Государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания. Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивается также развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровлению окружающей среды, возможностью пользования оздоровительными учреждениями, совершенствованием охраны труда». Но «граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья» (добавлено).

Это, на мой взгляд, правильное требование (даже не рекомендация), хотя кто-то, наверное, скажет, что забота о здоровье — это добровольный выбор, личное дело каждого. Но тогда почему государство должно брать на себя обязанность предоставлять нам услуги по бесплатному лечению? Это нелогично. Поэтому я думаю, что закрепление в Конституции обязанности граждан заботиться о сохранности здоровья повлечет за собой и обновление национального законодательства в сфере здравоохранения. Это нужно для того, чтобы у каждого появилась дополнительная мотивация к заботе о здоровье и ведению здорового образа жизни.

Оксана Лупанова,

врач-бактериолог РЦГиЭ, председатель профсоюзного комитета:

— Не секрет, что существующая система здравоохранения в большей степени пока ориентирована на меры лечебного характера, а не профилактического. И это стоит пересмотреть, потому что уже доказано, что состояние здоровья человека примерно на 8 процентов зависит от деятельности системы здравоохранения, а вот от образа жизни, экологии и питания — на 58, 23 и 11 процентов соответственно. Поэтому поправка в Основной Закон мне видится как закрепление приоритетности проведения профилактических мероприятий по охране здоровья населения, которое должно быть ориентировано на заботу о собственном здоровье, поддержание здорового образа жизни, отказ от вредных привычек.

Светлана Дешкович,

главная медицинская сестра Марьиногорской ЦРБ, председатель профсоюзного комитета:

— Я также не могу не согласиться с тем, что хорошее здоровье людей выгодно не только самому человеку, но и всему обществу: болезни и недомогания вызывают страдания и отражаются на экономике. Именно поэтому сегодня руководством трудовых коллективов стало больше внимания уделяться вопросам здоровьесбережения работников, которым предоставляется возможность контролировать свое здоровье: проходить диспансеризацию и пользоваться иными медицинскими услугами за счет добровольного страхования здоровья. Предприятия заключают договоры с разными медицинскими учреждениями, приобретают разные пакеты медицинских услуг, гарантируя своим работникам их получение.

Однако такие условия созданы далеко не на каждом предприятии. Значит, люди сами должны помнить о том, что здоровье нужно не только беречь, но и проверять во время ежегодной диспансеризации. Пока отчет о ней требуется только в некоторых сферах деятельности. А ведь регулярная диспансеризация позволяет выявить факторы риска сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета. В зависимости от возраста в рамках планового медицинского осмотра нужно пройти раз в год (или по показаниям) определенный объем исследований. Это измерение уровня артериального давления, индекса массы тела, сдача общего анализа крови и анализа мочи, определение уровня глюкозы в крови, ЭКГ, флюорография, осмотр врача акушера-гинеколога, уролога (для мужчин) и т.д. Все это можно сделать в районной поликлинике. Несмотря на коронавирусные ограничения, врачи общей практики ведут прием пациентов. При необходимости они дадут направление к узким специалистам.

Эффективность плановой диспансеризации доказана на практике. К примеру, во время профобследования работников ОАО «Машпищепрод» в рамках пилотного проекта у некоторых были выявлены серьезные проблемы со здоровьем. Ранняя диагностика позволила провести своевременное лечение и предотвратить развитие инфаркта, онкозаболеваний.

Это повод задуматься и не считать невозможным раз в год навестить врача.

Елена Пархимчик,

главный государственный санитарный врач района:

— Соглашусь: невозможно спорить с тем, что диспансеризация — это очень важно. Наверное, действительно пока недостаточно внимания уделяется вопросам профилактики сохранности здоровья. И начинать делать это нужно с серьезной информационной поддержки. Посмотрите, к примеру, сколько вокруг нас сегодня рекламных щитов с рекламой продуктов, товаров, услуг. Почему бы не разбавить это количество социальной рекламой с напоминанием о медосмотрах или о чем-то подобном? Порой именно такого толчка кому-то и не хватает.

Еще хотелось бы сказать несколько слов о том, что в районе (Марьина Горка, Свислочь) реализуется проект «Здоровый город». В этом году начатая работа будет продолжена. В рамках проекта постепенно создается среда и инфраструктура, способствующая улучшению экологии и доступности занятий спортом. От нас потребуется только собственная заинтересованность в сохранении нашего здоровья. И это то, что теперь будет закреплено в Основном Законе страны.

Елена ИВАНОВА.