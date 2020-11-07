Димитриевскую родительскую субботу отметят православные 7 ноября

Дни общего поминовения усопших в православии принято называть «родительскими субботами». В Димитриевскую родительскую субботу традиционно посещают могилы почивших родных, в церквях и на кладбищах служат панихиды и заупокойные литургии, устраивают поминальные трапезы.

В Димитриевскую родительскую субботу мы вспоминаем о тяжелом кровопролитном сражении под предводительством Дмитрия Донского на Куликовом поле в 1380 году. Тогда исполнилось предсказание преподобного Сергия Радонежского, который предрек войскам князя победу дорогой ценой.

В этом бою погибли тысячи воинов, сражавшихся за Отечество. Первоначально в этот день поминали всех военных, павших в той битве. Со временем Димитриевская родительская суббота стала днем заупокойного поминовения всех усопших православных христиан.

Ежегодно ее дата меняется, так что ее следует сверять по церковному календарю. Поминовение ежегодно совершается в субботу перед Днем памяти великомученика Дмитрия Солунского, отмечаемого 8 ноября (26 октября по старому стилю). В 2020 году Димитриевская родительская суббота приходится на 7 ноября.

В Родительский день на Димитриевскую субботу в храмах пройдет поминовение усопших, будут служиться заупокойные литургии и панихиды.

На литургии можно заказать поминовение близких людей. Для этого прихожане готовят записки с именами усопших. В такой записке нужно написать крупным разборчивым почерком имена поминаемых, которые перечисляются в родительном падеже.

Необходимо помнить, что молитва за усопших – это наша главная и неоценимая помощь отшедшим в мир иной.

Ко Дню поминовения приводят в порядок могилы родных людей. Богоугодным считается уход за соседними захоронениями, если присмотреть за ними больше некому.

Источник: shliah.by