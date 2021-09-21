Дискуссии продолжаются… Состоялась встреча молодых педагогов

В центре творчества детей и молодежи «Світанак» состоялась диалоговая площадка на тему особенностей организации трудовой, досуговой деятельности молодых педагогов, прибывших в учреждения образования Пуховичского района в 2021/2022 учебном году.

На встречу с молодыми специалистами были приглашены гости из сферы образования, спорта и туризма, представитель Пуховичской районной организации профсоюза работников образования и науки, представители общественных объединений, служб района. В формате открытого диалога и дискуссий участники круглого стола поделились накопленным опытом и знаниями с недавно приступившими к трудовой деятельности молодыми педагогами. На диалоговой площадке были затронуты темы создания условий для адаптации педагогов в Пуховичском районе, особенностей педагогического труда.

Руководитель «Школы молодого специалиста» Алла Лагун ознакомила молодежь с планом работы школы, современными требованиями к урокам, их основными этапами, работой со школьной документацией. Было проведено анкетирование для молодых специалистов и предложены практики для повышения квалификации.

Марина РЫЖОВА.