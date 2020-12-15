Для лени у нас точно нет времени — врач контактной группы

Вопрос о том, идти или не идти, работать в инфекционный госпиталь, открывшийся в первую волну коронавируса в Марьиногорской ЦРБ для врача общей практики Ларисы Малюковой не стоял. Лариса Ивановна говорит, что ей как специалисту терапевтического профиля было интересно и важно поработать с новым вирусом, понять, какую симптоматику он вызывает, чем отличается от ОРВИ и гриппа, какие могут быть осложнения, какое необходимо проводить лечение.

— С первых дней меня направили в приемное отделение госпиталя, чтобы при поступлении направлять заболевших в нужное отделение: тогда еще сохранялись условно чистые и грязная зона, — рассказывает Лариса Ивановна. — Потом это перестало быть актуальным, и я перешла работать непосредственно в отделение. Было ли сложно? Сегодня, во время «второй серии» коронавируса, понимаю, что тогда нам не было так сложно, как теперь. Просто на тот момент все было для нас незнакомым: симптоматика, реакции организма, протоколы лечения. И даже необходимость находиться длительное время в защитных костюмах, которые поначалу пугали пациентов. Мы же больше пугались своего внешнего вида после того, как снимали эти костюмы. А потом и к синякам на лицах привыкли…

Сейчас, по словам доктора, иная ситуация. Течение болезни стало более тяжелым у многих пациентов. Вирус «помолодел», к тому же. Причем молодые пациенты даже без букета сопутствующих заболеваний стали болеть тяжело, часто нуждаются в госпитализации, в кислородной поддержке.

Говоря о симптоматике коронавируса, о протекании болезни, Лариса Ивановна основывается, к сожалению, уже и на личном опыте: недавно сама переболела. И прекрасно понимает, что чувствуют люди с положительным тестом.

После болезни планировала снова вернуться в госпиталь, но ее попросили поработать в контактной группе. Лариса Ивановна согласилась : во-первых, она знает, что такое необходимость, во-вторых, опыт работы уже был.

… 8 часов утра. На столе большая стопка документов. Их необходимо оформить до выезда группы. У кабинета — пациенты, которые закрывают или продлевают больничные листы.

Через час-два приносят список граждан, которых контактная группа должна посетить. Сегодня в списке 62 (!) человека (к счастью, все же не каждый день такие рекордные цифры). Вместе с медсестрой Светланой Ромашко Лариса Ивановна отправляется на выезд, чтобы работать как с контактами первого уровня (их нужно осмотреть, опросить, выписать больничный и при наличии симптомов взять мазок), так и с болеющими коронавирусом на дому. Выезд в 10.00. Марьина Горка, Дубровка, Михайлово, Блонь, Дайнова, Горелец… Возвращение обратно — в 17.00.

Но рабочий день для Ларисы Ивановны продолжится и дома, потому что после приезда доктор должна заполнить необходимые документы. Работы в этот раз хватит до 2-х часов ночи.

— Иной раз приходится слышать от людей слова недовольства, что мы, например, поздно к ним приехали,— говорит Лариса Малюкова. — Объясняем, что нагрузка действительно большая. Думаю, большинство все же относится к этому с пониманием, потому что все мы действительно сейчас находимся в непростой ситуации. Силы у людей не безграничны, а ведь практически все медики (не только те, кто находится в красной зоне) несут двойную нагрузку, и многие выполняют работу не по профилю, а просто потому, что сегодня нужно было стать инфекционистом. И если случаются накладки, то это происходит совсем не потому, что кто-то поленился. Для лени у нас сегодня точно нет времени…

Елена ИВАНОВА.