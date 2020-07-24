«Для подготовки настоящих спортсменов здесь есть все» — Президенту показали новый бассейн в Марьиной Горке
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Пуховичский район ознакомился с инфраструктурой недавно построенного в Марьиной Горке бассейна «Аквамарин», передает корреспондент БЕЛТА.
«Для того чтобы не просто кувыркаться, а были настоящие спортсмены, здесь есть все», — сказал Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что бассейн должен оказывать не только услуги для населения, но и готовить перспективных пловцов для национальной команды, чтобы в будущем из них смогли сделать настоящих рекордсменов. При этом он заметил, что в Минске ни один бассейн не является дотационным.
Губернатор Минской области Александр Турчин рассказал главе государства о строительстве в регионе других объектов социальной инфраструктуры: школ, поликлиник и больниц, спортивных комплексов. В частности, строится школа в агрогородке Занарочь Мядельского района. Александр Турчин рассчитывает, что объект будет введен к 1 сентября и на открытие сможет приехать Президент.
«Если построишь за этот срок, то придется приехать», — ответил Александр Лукашенко.-0-