Для поклонников готики и кладбищенского тумана: часовня Святого Роха в Пуховичском районе

Деревянная часовня святого Роха стоит в деревне Шабуни больше двух веков. Если верить преданиям, в свое время ее возвели на месте другой святыни. Возможно поэтому строение вызывает такой удивительный трепет, хотя не отличается ни впечатляющими размерами, ни усложненным экстерьером.

Легенды рассказывают, что когда-то в эти места пришла холера. Чтобы спастись от заразы, жители Шабуней собрали все сбережения и приобрели икону Святого Роха, который почитается как защитник от страшных болезней и покровитель врачей. После того, как образ установили в часовне, болезнь отступила.

Источники расходятся в ответах, что появилось раньше — часовня или католическое кладбище. Но и сегодня можно отыскать совсем старые захоронения начала XIX века. На них почти стерлись надписи, и издали надгробья можно принять за плоские, вытянутые камни.

О судьбе часовни известно больше. Впервые ее реконструировали в 1829 году, затем — в 1860-м на средства князя Витгенштейна, который владел этой землей. Тогда же заменили пороговую балку, на которой было вырезано «1796» — дата возведения часовни.

С тех пор часовню чаще называли костелом — видимо, реконструкция не ограничилась заменой деревянных балок, и строение значительно увеличилось.

В XX веке каплицу ждало очередное обновление фасада. Но уже в 1930-е годы ее закрыли. Говорят, тогда же репрессировали многих прихожан. Местная святыня стояла заброшенной вплоть до нашего столетия. Примечательно, что еще в 90-е там можно было найти старинные образа, но потом они магическим образом куда-то исчезли. Неприкосновенными остались только рамы.

В последний раз реконструкцию в часовне Святого Роха проводили в 2009 году. Меняли обветшавшие стены, балки и кровлю, восстанавливали фронтоны. Пять лет назад часовню освятил Тадеуш Кондрусевич.

Несмотря, а скорее благодаря, множеству реконструкций, часовня практически сохранила первоначальный вид. Мы можем любоваться святыней такой, какой ее застали наши далекие предки. Для этого нужно доехать до небольшого кладбища в деревне Шабуни Новопольского сельсовета (координаты: 53.628183, 27.550459). Эта остановка прекрасно дополнит выходной в Дукоре или Дудутках. Мы побывали возле памятника деревянного зодчества в дождливую погоду и ничуть не разочаровались: капли на оградках и туман над Птичью только прибавили величественности этому месту.