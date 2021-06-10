Для прививочной кампании в районе используют передвижные ФАПы

Передвижной ФАП — это для нашего района не новинка. Уже несколько лет этот медицинский автобус курсирует между деревнями, где нет по объективным причинам своего фельдшерско-акушерского пункта.

Передвижной ФАП — это современный, оборудованный по всем требованиям автомобиль, где расположено три кабинета. В нем есть место для приема пациентов, заполнения документации, процедурный и гинекологический кабинеты. Оснащая районные больницы такими передвижными «поликлиниками», никто не думал, что наступит время, когда они будут использоваться для проведения кампании по вакцинации населения.

— Но так случилось, и наличие передвижного ФАПа дает нам дополнительную возможность охватить вакцинацией большую часть населения,— говорит главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова. — А чтобы ФАП мог выехать на место назначения, в перечне обязательного оборудования должна была появиться мобильная морозильная камера, позволяющая держать температуру не ниже минус 18 градусов. Это условие хранения вакцины «Спутник V». Такую камеру мы приобрели. Теперь нет проблемы, чтобы выехать либо на предприятие, либо в сельские населенные пункты, чтобы вакцинировать желающих защититься от заболевания коронавирусом. Хотелось бы только видеть большую активность со стороны населения. К сожалению, пока нет никакого иного способа защитить себя от болезни. Вакцинация — это требование времени. И нужно пользоваться тем, что у нас, в отличие от некоторых стран, она сейчас делается бесплатно.

7.30 утра. Передвижной ФАП готовится на выезд. Фельдшер Наталья Гурленя, бессменный работник «поликлиники на колесах», уже ждет, пока водитель доставит и подключит морозильную камеру. После того, как это сделано, можно получать вакцину. К этому времени подходят врач и медсестра, которые отправятся на выезд: процедуру осмотра пациента и его допуска к прививке никто не отменял. Все происходит по нужному алгоритму. Врач проверяет сатурацию, давление, температуру, а пациент заполняет анкету-опросник. И только потом делается прививка.

— То, что мы можем выехать в любую точку района, — это, безусловно, очень хорошо, — говорит Наталья Гурленя. — Мобильная вакцинация дает возможность прививаться прямо на рабочем месте членам трудовых коллективов. Этим уже воспользовались многие. Мы выезжали в филиал «ТЭЦ-5», на БНБК, сегодня едем на Марьиногорский завод железобетонных изделий. «Мобильная иммунизация» также актуальна и для жителей отдаленных деревень, которым проблематично добраться до районного центра.

Медицинские работники считают, что процесс вакцинации должен активизироваться, потому что это даст возможность за летний период сформировать иммунитет к тому времени, когда начинается рост респираторных заболеваний в осенний период. Да и сейчас мы видим, что коронавирус не сдается. По-прежнему функционирует инфекционный госпиталь, а болезнь становится все чаще «кислородозависимой». Поэтому не стоит расслабляться, несмотря на наступление жарких дней, и снимать в людных местах маски или забывать об элементарных правилах обработки рук.

— Мне как медику очень тяжело наблюдать, как люди пренебрегают рекомендациями врачей, потому что я каждый день вижу, как одни медработники идут в «красную зону», а другие работают с двойной нагрузкой в контактных группах или в поликлиниках,— говорит Людмила Жаринова.— Поэтому призываю каждого проявлять мудрость и осторожность: прививаться и соблюдать меры профилактики. Всегда и везде. Это нужно делать даже тем, кто уже вакцинировался.

Передвижной ФАП в июне продолжает свою работу. По графику он будет в следующих населенных пунктах:

11 июня (2 июля для вакцинации вторым компонентом) — Пережирская амбулатория;

14 июня (5 июля) — Правдинская поликлиника;

15 июня (6 июля)— Свислочская поликлиника и свиноводческий комплекс «Ананичи»;

16 июня — Руденская поликлиника;

17 июня (8 июля) — Омельнянский ФАП;

18 июня (9 июля) — ФАП д. Моторово;

21 июня (12 июля) — ФАП д. Озеричино;

22 июня (13 июля) — ФАП д. Сутин;

23 июня (14 июля) — ФАП п. Руденск и д. Дричин;

24 июня (15 июля)— БНБК;

25 июня (16 июля) — ФАП д. Красный Октябрь;

28 июня (19 июля) — ФАП д. Ананичи;

29 июня — ФАП д. Ветеревичи;

30 июня (21 июля) — ФАП д. Бор;

01 июля (22 июля) — ФАП д. Турин.

…— Я на прошлой неделе выписалась из инфекционного госпиталя, — останавливает меня прямо возле передвижного ФАПа пожилая женщина. — Сейчас там лечится мой сын. Дочь, к счастью, не заболела. Она прививалась ранее. После прививки примерно день-два она чувствовала слабость, повышалась температура, но разве это можно сравнить с той нехваткой кислорода, которую мы пережили?.. Если бы я могла вернуть время обратно, просто в первых рядах пошла бы вакцинироваться. И сделаю это к осени обязательно. Повторения истории я не хочу. Поэтому говорите всем, что вакцинация если и не спасет от заболевания, то даст вам надежду на более легкое течение болезни…

Елена ШАНТЫКО.