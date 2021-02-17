Дмитрий  Шинкаренко: «Без деревни не может быть государства»

— На Всебелорусском народном собрании Президент нашей страны отметил, что без деревни не может быть государства. Сельское хозяйство стало прибыльным бизнесом. Необходимо внедрять новые адаптивные системы земледелия и технологические регламенты, обеспечить организации АПК надежным оборудованием, углубить сельхозкооперацию. И это очень правильно, — говорит директор СУП “Дукора-Агро” Дмитрий Шинкаренко:

— В последние годы в нашем сельхозпредприятии существенно обновился машинно-тракторный парк. В основном вся техника белорусского производства. Но мало иметь хорошую технику, чтобы получать отдачу. Нужны специалисты — грамотные, инициативные, энергичные. У нас, к счастью, трудятся такие люди.

Мы уделяем подготовке специалистов большое внимание. Постоянно направляем механизаторов повышать квалификацию в учебный центр, чтобы они могли профессионально работать на высокопроизводительной технике.

Я и сам постоянно учусь. Недавно получил диплом о переквалификации на уровне высшего образования в БГАТУ. Чтобы сегодня руководить молодым коллективом, нужно идти в ногу со временем и постоянно овладевать новыми знаниями.

В этом году мы планируем установить на тракторах МТЗ-3522 и МТЗ-3022 навигационную систему. Это дорогое оборудование позволит облегчить труд агрономической службе и механизаторам. Бортовая навигация для сельхозвозделывания в нашем районе — это новое, поэтому мы будем первопроходцами.

Также планируем и дальше приобретать современную высокопроизводительную технику, совершенствовать технологию возделывания культур, чтобы получать от каждого гектара земли полную отдачу. У нас есть резервы, а это значит, что есть к чему стремиться, преодолевать высокую планку и ставить новые задачи. Потому что, как отметил Президент, государство не сможет существовать, если не сумеет накормить своих граждан. И для нас, тружеников села, нет важнее задачи, чем произвести качественную сельхозпродукцию с наименьшими затратами.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.