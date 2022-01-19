Дмитрий Якимук: «С риском сталкиваемся постоянно, но я ни разу не пожалел о своем выборе»

Пожар, наводнение, техногенная катастрофа — эти люди первыми приходят на помощь, порой рискуя собственной жизнью и здоровьем. Такая у них профессия — спасатель. Тяжелая, опасная, но самая героическая и благородная на земле. Председатель Минского облисполкома Александр Турчин вручил заслуженные награды лучшим спасателям Минщины.

«Профессия сотрудника МЧС — одна из самых сложных, но при этом благородных. Эти люди принимают участие в спасении взрослых и детей на пожарах и в дорожно-транспортных происшествиях, ищут пропавших в лесах, участвуют и в других опасных для жизни чрезвычайных ситуациях. Благодаря вам сохранены многие жизни и объекты, в том числе сельскохозяйственного комплекса. Мы благодарны вам за это, и могу заверить, что и дальше продолжим строить вам жилье, приобретать современную технику для комфортной и эффективной работы», — сказал глава Минской области Александр Турчин.

На торжественном мероприятии 30 лучшим сотрудникам МЧС и гражданам, которые приняли участие в спасении людей на пожарах, вручили грамоты и благодарности Миноблисполкома и смежных структур. Среди них Дмитрий Якимук, старший инструктор-водитель Пуховичского РОЧС. Уже 15 лет он приходит, вернее приезжает на помощь тем, кто попал в беду.

— Управляю пожарным автомобилем: можно сказать, от моей оперативности и собранности зависит, как быстро спасатели прибудут на место вызова. Порой на то, чтобы успеть спасти чью-то жизнь, у нас считанные секунды, и стоит задача умело распорядиться этим временем, — рассказывает Дмитрий Якимук.

На вопрос, сколько раз за 15 лет выезжал на пожары, Дмитрий только пожал плечами: сотни, тысячи раз. Точную цифру назвать сложно.

— Почти на каждом дежурстве у нас какой-то вызов. Есть, конечно, случаи, которые запомнились особенно. Так, в прошлом году в феврале достали из горящего дома женщину-инвалида и мужчину, — вспоминает Дмитрий Якимук. — С риском сталкиваемся постоянно, но жизнь человека — в приоритете. О себе думаешь во вторую очередь.

Спасатель не скрывает: родные и близкие переживают всякий раз, когда он уходит на дежурство. Но гордятся папой и во всем поддерживают.

— Наверное, уже привыкли к тому, что работаю в МЧС. Да, профессия сложная, но я ни разу не пожалел о своем выборе. И если дочка когда-нибудь скажет: «Папа, я хочу как и ты, работать в МЧС», поддержу ее.

К слову, скоро в семье Якимук будет на одного человека больше: супруга Дмитрия ждет девочку! Кто знает, может не один, а два представителя младшего поколения пойдут по стопам папы и посвятят себя спасению жизней.

Источник: сайт Миноблисполкома.