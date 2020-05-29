До 100 молодых офицеров запаса призовут в этом году на службу в Вооруженные Силы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 мая подписал указ №181 «О призыве офицеров запаса на военную службу». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с указом необходимо призвать в текущем году на военную службу в Вооруженные Силы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва, в количестве до 100 человек.

Министерству обороны поручено обеспечить назначение офицеров запаса на воинские должности. Совет Министров до 1 февраля 2021 года должен представить Президенту Беларуси информацию о результатах призыва.

Указ вступает в силу после официального опубликования.

Источник: Белта