Дочь похитила у жителя Марьиной Горки более $8 тыс., часть потратила ему на подарок

Дочь обворовала отца и на похищенные деньги купила ему подарок, сообщили БелТА в УВД Миноблисполкома.

«На прошлой неделе в Пуховичский РОВД обратился 56-летний житель Марьиной Горки. Из дачного гаража, который он не посещал с минувшей осени, пропало $8,7 тыс. Сыщики установили причастность к хищению 22-летней неработающей дочери заявителя. Она знала о крупной заначке и имела доступ к ключам от бокса», — рассказали в УВД.

Валюта была потрачена на обучение в автошколе, отдых за рубежом с парнем и дорогие часы в качестве подарка отцу на день рождения.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Часть сбережений удалось вернуть владельцу.