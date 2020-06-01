Дом, автомобиль и хозпостройка — пожары минувшей недели

На минувшей неделе спасателям поступило 4 сообщения о пожаре, 1 сообщение о горении мусора.

25 мая загорелся нежилой дом в садовом товариществе «Озерное» вблизи деревни Талька Блужского сельсовета. Дом уничтожен полностью. Причина устанавливается.

27 мая поступило сообщение о загорании хозяйственной постройки в садовом товариществе «Дорожник» вблизи деревни Забичаны Пережирского сельсовета. В результате пожара уничтожены две хозпостройки. Рассматриваемая версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем. Материал передан в РОВД.

30 мая поступило сообщение о загорании летней кухни в садовом товариществе «Заря» вблизи деревни Пески Голоцкого сельсовета. В результате пожара кухня выгорела изнутри, повреждена кровля. Предварительная причина возникновения пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и монтаже электрической сети.

31 мая загорелся автомобиль в деревне Дайнова Новоселковского сельсовета. Предварительной причиной возникновения пожара послужила неисправность электрической сети или электрооборудования (короткое замыкание).

Для информации: в целях обеспечения надежного контакта в местах соединения жил электропроводов необходимо использовать соединительные изолирующие зажимы (СИЗ) или другие способы (пайка, сварка, опрессовка). Не допускается соединить провода из разнородных металлов, как например медь и алюминий. Ненадежный контакт приводит к возникновению больших переходных сопротивлений, перегреву и короткому замыканию.

МЧС напоминает:

Перед использованием электроприборов обязательно изучите инструкцию по эксплуатации.

Не допускается перегружать электрические сети, эксплуатировать провода и кабели с поврежденной и утратившей свои защитные свойства изоляцией.

Пользуйтесь сетевыми фильтрами для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети.

Запрещается эксплуатация электрических приборов не заводского изготовления.

Пуховичский РОЧС.