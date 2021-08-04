Домой с бронзой чемпионата Европы

С 5 по 12 июля в столице Грузии (город Тбилиси) состоялся чемпионат Европы среди юниоров по боксу. На европейском форуме успешно выступила представительница Беларуси, наша землячка из поселка Дружный, 15-летняя Анна Середа.

В весовой категории до 63 килограммов право выхода в финал она отстаивала в поединке с румынской спортсменкой. В упорной борьбе Анна уступила представительнице из Румынии и в итоге завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы, а также выполнила норматив мастера спорта.

Анна учится и ведет подготовку в областном училище олимпийского резерва.

Валерий БАБУК.