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Домой с бронзой чемпионата Европы

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С 5 по 12 июля в столице Грузии (город Тбилиси) состоялся чемпионат Европы среди юниоров по боксу. На европейском форуме успешно выступила представительница Беларуси, наша землячка из  поселка  Дружный,  15-летняя Анна Середа.

В весовой категории до 63 килограммов право выхода в финал она отстаивала в поединке с румынской спортсменкой. В упорной борьбе Анна уступила представительнице из Румынии и в итоге  завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы, а также  выполнила норматив мастера спорта.

Анна  учится и ведет подготовку в областном училище олимпийского резерва.

Валерий  БАБУК.

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