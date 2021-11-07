В связи с коротким световым днем и ухудшением погодных условий, возрастает вероятность ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. При этом нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами, возчиками, а также управление транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, являются одними из основных причин автоаварий на улично-дорожной сети Минской области.

За 9 месяцев текущего года сотрудниками ГАИ Минской области выявлено 2567 фактов управления транспортным средством в нетрезвом виде, изъято с проезжей части 5562 нетрезвых пешехода.

По вине нетрезвых водителей совершено 38 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 13 человек. По вине пешеходов произошло 51 ДТП, в результате которых 22 человека погибли и 31 — получил травмы, причем из общего числа виновных пешеходов – 23 находились в состоянии опьянения.

Также за указанный период совершено 604 ДТП без пострадавших с материальным ущербом, данные происшествия опять же произошли по вине нетрезвых водителей.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, пресечения грубых правонарушений с 29 октября по 1 ноября текущего года Госавтоинспекция Минской области проводит комплексное профилактическое мероприятие «Дорога – место встречи трезвых людей!», направленное на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями и нарушений ПДД уязвимыми участниками дорожного движения, в том числе находящимися в состоянии опьянения.

Патрулирование нарядов милиции определены в местах концентрации ДТП по вине указанных участников дорожного движения. Также под пристальным вниманием места с объектами торговли спиртными напитками, увеселительные заведения, в первую очередь работающие в круглосуточном режиме. К нарушителям будут применены меры воздействия согласно законодательству Республики Беларусь.

Нетрезвый за рулем, равно как и нетрезвый пешеход – представляют большую опасность для участников дорожного движения и последствия могут быть самыми плачевными. Поэтому, уважаемые граждане, не оставайтесь равнодушными и безучастными! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, или видите на проезжей части нетрезвого пешехода (велосипедиста) сообщайте на телефонную линию 102!

ОГАИ Пуховичского РОВД.