Дороги — по-прежнему проблема N1. В проблемах жителей Минской области и Минска разбирался Турчин

Более 15 человек пришли 17 ноября на прием граждан к председателю Минского облисполкома Александру Турчину. Среди них — и жители Минского района.

Евгений Гулюк из деревни Семково поднял характерную для этого региона проблему — дорожную. Мужчина уверяет: состояние дорог по улице Дружной и переулку Дружному оставляет желать лучшего. И это при том, что в прошлом году жители частично за свой счет сделали их благоустройство.

— Несколько лет назад все дороги в Семково благоустраивали: снимали грунт, делали засыпку песчано-гравийной смесью. Эти работы начинали делать и по улице Дружной. Но произошла непредвиденная ситуация: в самом начале улицы строители порвали силовой кабель, после чего приводить в порядок дорогу не стали. Однако на бумаге благоустройство этой дороги якобы выполнено. Но по сути ее как не было, так и нет.

По словам мужчины, осенью, зимой и весной, когда дорогу на улице Дружной размывает, там невозможно проехать.

— Мы обращались в дорожную организацию, из которой приходили ответы, что дорогу сделали, поэтому претензий быть не может. Также писали письма в сельсовет, Минский райисполком: в итоге нам предложили привести дорогу в порядок частично своими силами. То есть 50 на 50. Мы согласились и в прошлом году сделали так называемое «корыто»: вырыли траншею глубиной 40 см, вывезли грунт. Технику нанимали за свои средства. Подсыпку также делали своими силами. Затем дорожники засыпали все это песком и прошлись катком.

Однако, как отметил Евгений Гулюк, в сезон дождей дорогу по-прежнему страшно размывает, так как некачественно сделано водоотведение. Ездить по ней не представляется возможным, там застревают машины.

— Здесь нужно профессиональное водоотведение: вода должна куда-то уходить. И просто подсыпками ограничиваться больше нельзя — Дружную нужно заасфальтировать, — уверен заявитель.

Председатель Минского райисполкома Владимир Юргевич заверил: на 2022 год будет запланировано финансирование строительства дренажных колодцев — либо, как вариант, будет изменен уровень дорожного полотна. Это решит проблему водоотведения.

— Давайте посчитаем, что будет дешевле: сделать водоотведение этого участка дороги или же положить слой асфальта без водоотведения, — предложил Александр Турчин.

Владимир Юргевич в свою очередь обратил внимание: без системы водоотведения проблема до конца может не решиться, вода будет затапливать другие участки.

— Подключим дорожников, чтобы они нашли какое-то техническое решение этой проблемы. Так, чтобы и дорога была сделана, и во время дождей никого не топило. Однако, так как уже середина ноября, асфальт в этом году все равно положен не будет. Но в течение месяца мы должны решить, что конкретно там будет сделано, — отметил губернатор.

Евгений Гулюк также попросил выделить в деревне участок под детскую площадку. Поставить ее жители населенного пункта готовы своими силами и за свои средства. Александр Турчин поддержал идею Евгения Анатольевича и поручил председателю Минского райисполкома решить этот вопрос.

С похожей, дорожной проблемой на прием к губернатору пришел Александр Петрович из агрогородка Михановичи. Мужчина попросил привести в порядок дорогу по улице Свислочской.

— Дорога грунтовая, отсюда и все проблемы. Райисполком ее не благоустраивает, ссылаясь на недостаток финансирования, дорожные службы предлагают сделать покрытие за свой счет. И тянется это все с 2017 года, — рассказал Александр Петрович.

Когда люди окончательно устали от такой неустроенности, они сами обратились к предприятию, которое делает тротуарные плиты.

— У них есть отходы производства. Они привезли их, высыпали на дорогу. Однако в сельсовете отреагировали на нашу инициативу по-своему: составили административный протокол, потому что так делать было нельзя. Но ведь местная власть вообще ничего не делает…

Александр Турчин обратил внимание: чтобы ускорить решение проблемы, жители агрогородка действительно могли бы частично вложиться в ее ремонт. Однако Александр Петрович уверен, что население Михановичей на данный вариант не согласится.

— В 2022 году мы сделаем эту дорогу в песчано-гравийной смеси, — заверил председатель Минского райисполкома Владимир Юргевич.

— Давайте только установим конкретные сроки: не просто 2022 год, а первое полугодие. Качественное покрытие ПГС позволит жителям деревни без проблем доезжать к своим домам, — резюмировал руководитель области.