Досрочно голосуют жители поселка Марьино

В основной день голосования – 27 февраля на Марьинском участке для голосования №21, который расположен в Марьиногорском аграрно-техническом колледже, ожидается концертная программа, встреча по волейболу, выставка “Народные ремесла”.

На Марьинский участок для голосования №21придут проголосовать 631 человек, из них 126 – впервые. Для них подготовлены памятные сувениры.

— Сейчас, когда идет досрочное голосование, у нас заканчивают обучение: сдают госэкзамены и защищают дипломные проекты шесть учебных групп, — рассказал директор колледжа и председатель участковой комиссии Денис Зубенко. — Поэтому большая нагрузка, как у учащихся, так и преподавательского состава. Несмотря на это заранее проголосовать люди приходят достаточно активно.

За время досрочного голосования (на утро пятницы) свои голоса уже отдали 32 процента всех зарегистрированных на участке. Среди них Марина Лупинович, комендант главного корпуса и учащийся Никита Якубовский. Никита голосует впервые. — Для меня это очень волнительно, — говорит парень. — Мне только 13 февраля исполнилось 18 лет. Я учусь на втором курсе на механика. Планирую поступать в высшее учебное заведение. Родом из Старых Дорог, поэтому в день референдума поеду домой. Вот и решил проголосовать заранее.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.