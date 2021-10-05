Доверяете ли вакцине и как относитесь к политике государства? Спросили у жителей Пуховичского района

Поселок Дружный — место, где живут более 9 тыс. человек. Основан он в 1985 году, есть несколько крупных предприятий. Елена Курхинен спросила жителей о самом насущном — будут ли прививаться и как живется в Беларуси. Хотят ли люди уехать, поддерживают ли политику президента, хватает ли доходов.

Хотят ли люди отвечать на вопросы о политике? Неудачные дубли — тоже в видео. Все, что говорят люди, представлено вашему вниманию. Смотрите и делайте выводы сами.