Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 13 сентября, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, местами — плюс 7-9. Днем будет 18-24 градуса тепла.