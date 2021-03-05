Дружественная детям: важно получить «обратную связь» от подрастающего поколения

Сложно представить, что может быть в нашем мире хуже и страшнее, чем насилие (в том числе сексуальное) над детьми. Даже думать о таком тяжело. Но, к сожалению, проблема насилия существует во всем мире. Цифры, которые можно найти в различных источниках, говорят о том, что и в Беларуси около трети детей в семьях подвергаются физическому наказанию и почти 60 процентов испытывают психологическое давление. Но эти цифры, как и статистика по фактам сексуального насилия, неполные, ведь детям говорить, в частности, о сексуальном насилии стыдно, больно, страшно, поэтому обо всех фактах просто неизвестно.

Непросто пережить насилие, но и выслушивать подробности произошедшего очень нелегко. Для всех сторон такой разговор — настоящие испытание. И минимизировать последствия такого общения — задача важная и актуальная. Особенно, если речь идет о ребенке. Помочь сделать это могут специалисты в комнатах дружественного опроса.

— Столкнувшись с жестокостью, ребенок хочет, чтобы его поняли, не осудили и не винили, говорили с ним о произошедшем мягко, без давления, — уверен Андрей Солодовников, координатор проекта «Не молчи», который реализуется МОО «SOS-Детские деревни» совместно с партнерами из государственных и общественных учреждений при финансовой поддержке Посольства Нидерландов. — Нельзя не учитывать, что сначала ребенка, подвергшегося насилию, опрашивают в чужом помещении люди в форме, потом его просят повторить показания в суде или встретиться с насильником лицом к лицу. Всякий раз маленький человек вновь переживает это насилие, погружаясь в ситуацию, которую хочет поскорее забыть.

Проект «Не молчи» направлен на оказание помощи детям, пострадавшим от физического и сексуального насилия, и их родителям. В рамках проекта реализуется инициатива создания комнат опроса пострадавших детей, где будет создана соответствующая атмосфера, которая позволит избежать ребенку повторной психологической травмы. Такая комната откроется и в SOS-Детская деревня Марьина Горка.

Презентация дружественных комнат прошла недавно на ее базе. В выступлениях специалисты, которые задействованы в цепочке расследования преступлений и оказания психологического сопровождения пострадавшей стороне, говорили о том, что появление таких комнат продиктовано опытом работы. Уже несколько лет назад стали пересматриваться методы опроса несовершеннолетних жертв. Вопрос о внедрении в уголовный процесс и судебное производство дружественных форм опроса был включен в Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2012-2016 годы. А в 2014 году на базе Жодинского СПЦ была открыта первая комната дружественного опроса детей. Здесь специалисты проводили опрос, медицинский осмотр и оказывали дальнейшую комплексную реабилитационную помощь.

На конец 2020 года в Беларуси действовали уже 23 такие комнаты, которые располагались в учреждениях образования, здравоохранения, Государственном комитете судебных экспертиз, в частных социально-педагогических учреждениях образования. Процедура проведения опроса ребенка выстраивается в этих комнатах с учетом его индивидуальных потребностей, обеспечивает первоочередное внимание интересам ребенка, ограждает его от лишних вопросов.

Важную роль во всем этом процессе, по словам выступившей на презентации проекта интервьюера Жодинского СПЦ, педагога-психолога Татьяны Коношонок, играют специалисты, работающие в социально-педагогических учреждениях, а также различных учреждениях образования и здравоохранения. Они должны не только постараться получить достоверные сведения для правоохранительных органов, но и минимизировать стрессовую ситуацию для детей в ходе сбора данных и медицинского освидетельствования в случае необходимости (оно также проводится в таких комнатах, чтобы не травмировать психику ребенка во время посещения специалистов в учреждениях здравоохранения).

В рамках проекта предполагается обучение специалистов практическим методам и приемам оказания помощи потерпевшим детям и их опекунам. Кроме того, ежеквартально будут организовываться супервизируемые встречи, на которых специалисты, работающие с потерпевшими детьми, получат от высококвалифицированных национальных экспертов дополнительные знания по вопросам совершенствования дружественных детям методов проведения опроса, а также по осуществлению реабилитационных мероприятий.

Большое внимание при осуществлении проекта будет уделено участию в нем детей, подростков и молодежи: важно получить «обратную связь» от подрастающего поколения, изучить их видение проблемы и обсудить, как изменить сложившуюся в обществе практику замалчивания данной темы.

Предполагается разработка различных информационных материалов, направленных на предупреждение сексуального насилия в отношении детей. Такие материалы (листовки, буклеты и т.д.) можно будет использовать в работе с детьми и их опекунами.

Елена ШАНТЫКО.