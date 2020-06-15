Дукорская земля славится своими садами

Некоторые регионы Беларуси всегда славились своими яблоневыми садами, которые были не только украшением нашей родной земли, но и очень хорошим подспорьем. В 50-е годы мой дед, который жил в Слуцком районе, возил в Москву поздней осенью продавать яблоки белорусских сортов из своего сада. И был очень горд и счастлив, что их хорошо раскупали.

В нашем районе славится своими садами дукорская земля. Выращивают яблоки и груши не только местные жители на своих приусадебных участках. В СУП “Дукора-Агро” находится, пожалуй, самый большой среди сельхозорганизаций сад. Он занимает 84 гектара. 82 из них отвели под яблони, а на 2 гектарах выращивают груши. Заложили сад в 2006 году из карликовых саженцев. Еще один плодовый сад посадили раньше — в 1996 году. Он занимает 10 гектаров и также дает хороший урожай.

— Чтобы сад радовал богатым урожаем, нужно уделять ему много сил и времени, — говорит ведущий агроном плодово-ягодного сада Алина Погребенко. — С осени мы провели его обрезку на площади 20 гектаров. Весной побелили, обработали от вредителей. Несколько лет назад произвели формирование кроны и теперь только поддерживаем деревья в нужной форме.

Этой весной сад очень хорошо цвел. Многие садоводы переживали, что урожай подпортят весенние заморозки, но Алина Юрьевна считает, что губительных для будущего урожая заморозков не было.

А вот пчелы в саду — это здорово. Они вносят свой вклад в опыление, а, значит, влияют и на урожай. Для этих целей в сельхозорганизации рядом с садом находится своя пасека из 20 пчелосемей.

Ставку в Дукоре делают на известные сорта отечественной селекции: “антей”, “ауксис”, поздний сорт “имант”, а также на сорта “мечта”, “зорачка”, “Алеся” и “заславское”.

В прошлом году сад, как говорят, отдыхал, и яблок практически не было. Но зато годом ранее собрали 480 тонн. Реализовали их сразу на несколько перерабатывающих заводов. Охотно покупали дукорские яблоки и на ярмарках. И не только в нашем районе.

В этом году в хозяйстве рассчитывают получить не менее 300 тонн яблок. Реализовывать будут на заводы, которые занимаются производством сладкой продукции, в магазины, а также продавать населению на осенних ярмарках.

Сейчас яблоневый сад обкашивают. Заняты этой работой Виктор Славиковский, Николай Семенюк и Николай Ворох.

Сад красив в любую пору года, но особенно тогда, когда его ветки украшают наливные яблочки. И это прекрасное время еще впереди.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.