Сельское хозяйство 

Дукорская земля славится своими садами

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Алина Погребенко и Николай Ворох.

Некоторые регионы Беларуси всегда славились своими яблоневыми садами, которые были  не только украшением нашей родной земли, но и очень хорошим подспорьем. В 50-е годы мой дед, который жил в Слуцком районе, возил в Москву поздней  осенью продавать  яблоки  белорусских сортов из своего сада. И был очень горд и счастлив, что их хорошо раскупали.

В нашем районе славится своими садами  дукорская земля. Выращивают яблоки и груши не только местные жители на своих приусадебных участках.  В СУП “Дукора-Агро” находится, пожалуй, самый большой среди  сельхозорганизаций сад.  Он занимает 84 гектара. 82 из них отвели под  яблони, а на 2 гектарах выращивают  груши. Заложили сад в 2006 году из карликовых саженцев. Еще один плодовый сад  посадили раньше — в 1996  году. Он  занимает  10  гектаров  и  также  дает   хороший   урожай.

— Чтобы сад радовал богатым урожаем, нужно уделять ему много сил и времени, —  говорит ведущий агроном плодово-ягодного  сада   Алина   Погребенко. —  С осени  мы провели его обрезку на площади  20   гектаров.  Весной побелили, обработали от вредителей. Несколько лет назад произвели  формирование кроны и теперь только поддерживаем деревья в нужной форме.

Этой весной сад очень хорошо цвел. Многие садоводы  переживали, что  урожай подпортят весенние заморозки,  но  Алина  Юрьевна считает, что губительных для будущего урожая заморозков не было.

А вот пчелы в саду  — это здорово.  Они вносят свой вклад в опыление, а, значит, влияют и на урожай. Для этих целей в сельхозорганизации рядом с садом находится своя пасека из  20 пчелосемей.

Ставку в Дукоре делают на известные сорта  отечественной селекции: “антей”, “ауксис”, поздний сорт “имант”, а также на  сорта “мечта”, “зорачка”, “Алеся” и “заславское”.

В прошлом году сад,  как говорят, отдыхал,  и яблок  практически не было. Но зато годом ранее собрали 480 тонн. Реализовали их сразу на несколько перерабатывающих заводов. Охотно  покупали дукорские яблоки и  на ярмарках. И не только в нашем районе.

В этом году в хозяйстве рассчитывают получить не  менее 300 тонн яблок. Реализовывать будут на заводы, которые занимаются производством сладкой продукции, в  магазины, а также продавать населению на осенних ярмарках.

Сейчас яблоневый сад обкашивают. Заняты этой работой  Виктор Славиковский, Николай Семенюк и Николай Ворох.

Сад красив в любую пору года, но особенно тогда, когда его ветки украшают наливные яблочки. И это прекрасное время еще впереди.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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