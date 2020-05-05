Две бани сгорели в один день

На минувшей неделе в районе произошло два пожара. Спасателям поступило семь сообщений о горении мусора и четыре сообщения о загораниях травы, торфа, лесных массивов.

Следует обратить внимание, что зачастую возгорание сухой растительности происходит в результате потери контроля над огнем в процессе сжигания мусора.

Уважаемые граждане! Ещё раз напоминаем: выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, трав на корню категорически запрещено. Предостерегите соседей и родственников от использования огня для того, чтобы избавиться от прошлогодней травы и мусора.

За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов предусмотрено наказание в виде штрафа до 30 базовых величин, а разжигание костров в запрещенных местах влечет наложение штрафа в размере до 12 базовых величин.

Оба пожара произошли 29 апреля. В 13.23 на телефон службы спасения «101» поступило сообщение о загорании бани в садовом товариществе «Янтарь 82» Блужского сельсовета. В результате повреждена крыша бани. Предварительная причина возникновения пожара — нарушение правил устройства и монтажа отопительной печи.

МЧС напоминает, что устройство и эксплуатация отопительных приборов требует повышенного внимания! Нарушение этих правил являются основной причиной пожаров в отопительный сезон.

Дымовые трубы следует проектировать вертикальными, без уступов, из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм.

Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 380 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 250 мм — до конструкций, защищенных негорючими материалами.

Уже в 13.33 поступило сообщение о загорании бани в деревне Рыбцы Пережирского сельсовета. Пострадала внутренняя отделка бани, имущество. Предварительной причиной возникновения пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.

МЧС напоминает: соблюдение правил безопасности является гарантом сохранности вашего имущества и здоровья!

Пуховичский РОЧС.