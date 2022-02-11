Две двойни были зарегистрированы в январе в нашем районе

В первом месяце наступившего года было зарегистрировано 44 рождений. Девочек родилось в январе больше чем мальчишек (20 мальчиков и 24 девочки). Первый ребенок в семье появился в 14 семьях, второй в —22, третий – в шести.

Были зарегистрировали две двойни. В Свислочском сельсовете в семье Александра и Ольги Пульмановского появились на свет две доченьки Мария и Дарья. Мальчик и девочка родились в семье Анастасии и Сергея Бурдужа из деревни Сутин Блужского сельсовета. Кстати, близнецы стали шестым и седьмым ребенком в этой семье.

Родители в январе давали своим сыновьям такие имена как Дмитрий, Александр, Алексей, Андрей, а среди девичьих имен популярными стали Есения, Мия, Яна. Были и редкие имена у девочек, родившихся в январе, Аида, Мелисса, Элеонора, Эмилия.

В январе стали молодоженами 18 пар. Самой молодой невестой была 19-летняя пуховчанка, а жениху исполнилось 22 года.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.