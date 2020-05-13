Две тонны соломы сгорели в нашем районе

11 мая в 18.56 спасателям поступило сообщение о загорании соломы в деревне Новоселки на территории ОАО «Пуховичский райагросервис». Прибывшие подразделения МЧС установили, что горит солома в рулонах под навесом. Ликвидировали загорание спасатели. Пострадавших нет. По предварительной информации в результате пожара огнем уничтожено 2 тонны соломы, повреждена крыша навеса на площади 40 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Источник: Минское областное управление МЧС.