Двенадцатый международный рыцарский фестиваль «Наш Грунвальд» прошел в музейном комплексе «Дудуткі»

С 24 по 25 июня в музейном комплексе «Дудуткі» проходил ежегодный Международный фестиваль средневековой культуры и музыки «Наш Грунвальд 2021».

Фестиваль является главным празднованием годовщины победы наших предков, а именно объединившихся в союз сил Великого княжества Литовского и Королевства Польского над войском Тевтонского ордена. В целом он посвящен военной и светской культуре средневековья, историческим традициям.

В рамках фестиваля проходят рыцарские турниры, турниры лучников, массовые сражения, зрелищные конные турниры по правилам XIV века, проходят концерты с участием лучших фолк и рок коллективов Беларуси, Украины и других стран.

Став участником, получаешь возможность окунуться в атмосферу средневекового города, который празднует важное событие и кишит огромной массой нарядных жителей. Тут и там театрализованные постановки, песни и танцы того времени. Из неоткуда возьмись рядом может оказаться палач, чумной доктор или двухметровый козел с гуслями и начать плясать рядом «требуя» милостыни. Лучники и рыцари, колдуны и знахари – это только маленькая часть персонажей, с которыми придется повидаться.

Главным мероприятием фестиваля является театрализованная реконструкция битвы, состоявшейся 15 июля 1410 года на холмистом поле у прусского местечка Грюнвальд, между войсками Тевтонского Ордена и нашими предками. В ней принимают участие представители клубов военно-исторической реконструкции из Беларуси, Украины, Польши, Литвы, России.

Станислав БЕЛОУСОВ.