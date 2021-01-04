Двойной подарок — в 2020 году в нашем районе родилось восемь двоен

В ушедшем 2020 году Сергей и Инга Мазаник из Марьиной Горки спустя шесть лет вновь стали родителями. В июле глава семьи встречал жену из роддома сразу с двумя кулечками счастья на руках: на свет появились двойняшки Карина и Каролина.

Новость о том, что в семье будет двойное пополнение, для всех стала неожиданной. В роду ни у мужа, ни у жены двойняшек не было, поэтому Инга Викторовна очень удивилась, услышав заключение врача на УЗИ.

— Теперь каждое утро смотрю на улыбающихся дочек и понимаю, что это самый главный подарок уходящего, такого непростого для всех года, — говорит мама Инга. — У меня есть опыт в воспитании старшего сына, поэтому с двумя малышками мне не намного тяжелее. Когда вынашиваешь двоих детей, то изначально понимаешь, что теперь все обязанности придется умножить на два, и оказываешься к этому готов. Конечно, иногда я не успеваю в каких-то бытовых делах, но поистине наслаждаюсь материнством. Не представляю, что жизнь сейчас была бы другой.

Первые три месяца, признается собеседница, она сама с трудом различала Каролину и Карину. Сейчас малышкам уже пять месяцев. Они совсем разные, у каждой свой характер. Брату, в отличие от мамы, пока все еще тяжело различать сестричек. Но он с удовольствием и трепетом играет с каждой из малышек.

Настоящая опора в воспитании детей для мамы Инги — их папа.

Инга призналась, что, как и любая женщина, всегда хотела иметь дочку. Давно знала, что назовет девочку Каролиной. Имя для другой доченьки подбирали по созвучию.

Конечно, с маленькими детьми хлопот и забот хватает. Но сами малыши и дают ту невидимую силу и вдохновение, которые помогают справиться со всеми проблемами. Мама Инга говорит, что улыбки малышек каждое утро настраивают ее на то, что все будет хорошо. И это самое большое счастье.

С января по декабрь 2020 года нашем районе родилось восемь двоен. Две из них зарегистрированы в Марьиной Горке. Кроме семьи Мазаник, счастливыми родителями двойняшек стали Дмитрий и Наталья Гуриновичи. У них родились сыновья Даниил и Сергей. В деревне Талька в семье Ивана и Анны Рудневых появились Матвей и Мария. Зарегистрирована одна двойня в поселке Правдинский: у Светланы и Олега Солдатенко родились дочь Люба и сын Роман. Это, к слову, четвертый и пятый ребенок в семье. Поселок Дружный стал рекордсменом по регистрации двоен. Там счастливыми родителями стали Денис и Констанция Почекуевы, Дмитрий и Анастасия Жуковские, Виталий и Наталия Жизневские, Елизавета Герасимович и Николай Шило.

Мы искренне желаем всем семьям, к которым прилетел аист, крепкого здоровья и благополучия!

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.