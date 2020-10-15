Единая информационная площадка e-vacancy.by будет временно недоступна
В связи с проведением технических работ в период с 0.00 пятницы 16 октября до 8.00 понедельника 19 октября отдел занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома не будет предоставлять гражданам и нанимателям Пуховичского района все услуги в области занятости населения (в том числе административные процедуры).
После 00.00 пятницы 16 октября Информационный портал государственной службы занятости и единая информационная площадка http://e-vacancy.by будут недоступны.
Справки по телефонам 5-18-39, 5-18-40.
Наталья ЛИСОВСКАЯ,
начальник отдела занятости райисполкома.