Единая информационная площадка e-vacancy.by будет временно недоступна

В связи с проведением технических работ в период с 0.00 пятницы 16 октября до 8.00 понедельника 19 октября отдел занятости управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома не будет предоставлять гражданам и нанимателям Пуховичского района все услуги в области занятости населения (в том числе административные процедуры).

После 00.00 пятницы 16 октября Информационный портал государственной службы занятости и единая информационная площадка http://e-vacancy.by будут недоступны.

Справки по телефонам 5-18-39, 5-18-40.

Наталья ЛИСОВСКАЯ,

начальник отдела занятости райисполкома.