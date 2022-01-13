Единство армии и школы: О новых подходах к патриотическому воспитанию говорили участники диалоговой площадки

В проекте изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, который вынесен на всенародное обсуждение, статья 54 об обязанности каждого беречь историко-культурные ценности дополнена формулировкой «Проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого гражданина Республики Беларусь».

Однако патриотами не рождаются. Ими становятся благодаря воспитанию как со стороны родителей, так и государства. И, пожалуй, самая главная роль в военно-патриотическом воспитании молодежи возлагается на школу и армию, которые должны действовать совместно. Вопросы повышения эффективности этой работы были рассмотрены во время диалоговой площадки представителями учреждений образования Пуховичского района и командования войсковой части 89417.

Обсуждение начали с кадровых вопросов, которые возникли в школах района в связи с необходимостью выполнения постановления Министерства образования Республики Беларусь от 15 июля 2021 года.

Наталья Багданович, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму райисполкома, проинформировала, что в соответствии с этим постановлением в штаты учреждений общего среднего образования с численностью обучающихся более 50 человек введена должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию.

По состоянию на 1 января учреждения образования района укомплектованы специалистами этого профиля на 100 процентов. Однако из 26 только двое полностью соответствуют квалификационным требованиям, согласно которым на должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию могут быть приняты лица, имеющие высшее образование, соответствующее педагогической деятельности, и, вместе с тем, имеющие опыт военной службы в Вооруженных Силах или других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, или же прошедшие подготовку младших командиров или офицеров запаса на военных факультетах и кафедрах.

В порядке исключения допускается назначение лиц, образование и стаж работы которых не соответствует квалификационным характеристикам для данной должности. При этом учитывается уровень и профиль образования работника, его специальность и квалификация, специальные знания и другие факторы.

Вадим Бобилевич, заместитель командира части по идеологической работе, высказал мнение, что, безусловно, многие люди могут успешно справляться с порученным делом благодаря добросовестному отношению к работе и высоким деловым качествам. Однако в целом в учреждениях среднего образования кадровую ситуацию с принятием специалистов на должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию, которые не в полном мере соответствуют предъявляемыми к данной должности квалификационным требованиям, следует воспринимать как временную и стремиться к ее исправлению.

Он отметил, что летом прошлого года командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь проводило опрос в учреждениях образования, который показал, что допризывной подготовкой учащихся чаще всего занимаются преподаватели физкультуры и трудового обучения. Около 40 процентов из них не были в армии и не знакомы со спецификой военной службы и предъявляемыми к военнослужащим требованиями. Некоторые преподаватели относятся к занятиям по допризывной подготовке как к лишней для себя нагрузке и зачастую проводят их формально. Потому нередко новобранцы воинских частей поначалу не справляются с выполнением элементарных нормативов по обращению с оружием, противогазом, слабо подготовлены физически.

Командование бригады готово организовать занятия как для преподавателей допризывной подготовки, так и дополнительные занятия по подготовке к службе в армии для учащихся. Также на базе воинской части можно вести подготовку учащихся младших классов к участию в военно-спортивной игре «Зарничка» и подготовку старшеклассников к игре «Зарница». Проведение этих игр в текущем году запланировано на территории бригады на 12 и 26 мая.

Разработаны программы и осуществляются мероприятия по ознакомлению школьников со спецификой военной службы на базе воинской части. Недавно, к примеру, бригаду посетили школьники из Червеньского и Березинского районов. Они побывали в казармах, ознакомились с бытом военнослужащих, с условиями проведения досуга и занятий спортом. Посмотрели выставку современного стрелкового оружия и воздушно-десантной техники, видеоролики о службе в подразделениях Сил специальных операций. Для учащихся была проведена экскурсия по музею воинской части.

Алексей Хузяхметов, командир в/ч 89417, обратил внимание представителей учреждений образования, что в части имеется два автобуса, которые могут быть предоставлены для доставки школьников на ознакомительные мероприятия и дополнительные занятия по допризывной подготовке.

В своем выступлении командир части отметил, что государством поставлена задача, чтобы в каждом районе был центр (место) военно-патриотического воспитания. В Пуховичском районе такое место есть. В Новой Заре открыта Аллея воинской Славы с экспонатами боевой техники. На территории воинской части установлен мемориал памяти 334-го отдельного отряда специального назначения. Всегда готов принять посетителей музей боевой славы 5-й бригады специального назначения.

По мнению Алексея Хузяхметова, эти объекты памяти о героизме наших воинов должны быть более активно использованы в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи, проводимой в школах Пуховичского района. Есть предложение проводить на базе воинской части экскурсии и дополнительные занятия по допризывной подготовке. К слову, этой возможностью пользуются учреждения образования Минской, а также Могилевской и Гомельской областей.

И несмотря на то, что весь состав войсковой части испытывает большую занятость в связи с поддержанием полной боевой готовности, командование предлагает школам Пуховичского района организовать более тесное сотрудничество в деле военно-патриотического воспитания молодежи. Такое сотрудничество, к примеру, налажено со средней школой № 3 города Марьина Горка, где создан профильный класс по военно-патриотическому воспитанию, регулярные занятия в котором ведет кадровый военный. Ребята, в частности, отрабатывают нормативы по огневой, боевой и физической подготовке.

Юлия Волкович, заведующая сектором районного учебно-методического кабинета, назвала правовые акты, на основании которых в соответствии с инструктивно-методическим письмом Министерства образования Республики Беларусь от 25 августа 2021 года должны работать руководители по военно-патриотическому воспитанию в учреждениях среднего образования. Главные задачи — формирование у учащихся патриотического сознания, чувства верности своей Родине, готовности к выполнению задач по обеспечению защиты Отечества и овладению необходимыми для этого знаниями, умениями и навыками, а также организация взаимодействия школ со всеми потенциальными субъектами военно-патриотического воспитания.

Основными направлениями деятельности руководителей по военно-патриотическому воспитанию являются организация и проведение мероприятий военно-патриотического содержания; осуществление обязательной подготовки допризывников к военной службе во взаимодействии с воинскими частями и подразделениями, военными кафедрами и факультетами; проведение профориентационной работы с учащимися по формированию у них позитивного отношения к воинской службе, рассмотрению перспектив дальнейшего обучения в военных учреждениях образования.

Не формальным, а конкретным должно быть шефство учащейся молодежи над участниками войны, узниками, ветеранами Вооруженных Сил и труда по оказанию им помощи в хозяйственных делах и в решении других жизненных проблем.

Министерством образования утвержден единый план работы руководителей по военно-патриотическому воспитанию в учреждениях образования, в котором предусмотрены информационные классные часы по военно-патриотической тематике, проведение уроков мужества, лекций на базе музеев, тематических выставок, а также экскурсий по историческим местам, отражающим героизм нашего народа, таким как Брестская крепость, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс Хатынь и другим. Важно не пропускать и посещение местных мемориалов и памятников воинской славы, ухаживать за этими памятными местами. Эту работу необходимо активизировать. Тем более, 2022-й год в Республике Беларусь назван Годом исторической памяти.

Вадим Бобилевич считает, что ранее проводимую во многих учреждениях образования работу по воспитанию у молодежи чувства патриотизма нельзя считать эффективной, учитывая тот факт, что летом 2020 года большое число выступивших против существующих законов нашего государства составили учащиеся средних и высших учебных заведений, которые в телеграмм-каналах начитались лживой информации и последовали призывам к проведению протестных и даже террористических акций.

Из числа таких молодых людей некоторые новобранцы. Со временем они признаются, что не разбирались в предоставляемой в интернете информации и наивно верили фейковым сообщениям экстремистских телеграмм-каналов, а потому участвовали в протестных акциях. Сегодня эти парни с чувством гордости носят символику Республики Беларусь и активно участвуют в мероприятиях патриотической направленности.

В обсуждении вопросов по организации военно-патриотического воспитания молодежи приняли участие председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Климович, начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Анна Скорая, военный комиссар района Кирилл Барановский.

После встречи представители учреждений образования района были приглашены на выставку современного стрелкового оружия, побывали на экскурсии в музее воинской части. Высказывая свои впечатления, они говорили о том, что очень важно, чтобы все это увидели и прочувствовали наши дети.

Андрей МАЗАНИК.