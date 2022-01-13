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Единство армии и школы: О новых подходах к патриотическому воспитанию говорили участники диалоговой площадки

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В проекте изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, который вынесен на всенародное обсуждение, статья 54 об обязанности каждого беречь историко-культурные ценности дополнена формулировкой «Проявление патриотизма, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа являются долгом каждого гражданина Республики Беларусь».

Однако патриотами не рождаются. Ими становятся благодаря воспитанию как со стороны родителей, так и государства. И, пожалуй, самая главная роль в военно-патриотическом воспитании молодежи возлагается на школу и армию, которые должны действовать совместно. Вопросы повышения  эффективности этой работы были рассмотрены во время диалоговой площадки представителями учреждений  образования Пуховичского района и командования войсковой части 89417.

Обсуждение начали  с  кадровых вопросов, которые возникли в школах района в связи с необходимостью выполнения постановления  Министерства  образования  Республики   Беларусь  от  15 июля 2021 года.

Наталья  Багданович,  главный  специалист  управления  по образованию, спорту и туризму райисполкома,  проинформировала, что в соответствии с этим постановлением в штаты учреждений общего среднего образования с численностью обучающихся более 50 человек введена должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию.

По состоянию на 1 января  учреждения образования района укомплектованы специалистами этого профиля на 100 процентов. Однако из 26 только  двое  полностью соответствуют квалификационным требованиям, согласно которым на должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию могут быть приняты лица, имеющие высшее образование, соответствующее педагогической деятельности, и, вместе с тем, имеющие опыт военной службы в Вооруженных Силах или других войсках и воинских формированиях  Республики   Беларусь, или же прошедшие подготовку младших командиров или офицеров запаса на военных факультетах и кафедрах.

В порядке исключения допускается назначение лиц, образование и стаж работы которых не соответствует квалификационным характеристикам  для  данной должности. При этом учитывается уровень и профиль образования работника, его специальность и квалификация, специальные знания и другие факторы.

Вадим Бобилевич, заместитель командира части по идеологической работе, высказал мнение, что, безусловно, многие люди могут успешно справляться с порученным  делом благодаря добросовестному отношению к работе и высоким деловым качествам. Однако в целом в учреждениях среднего образования кадровую ситуацию с принятием специалистов на должность руководителя  по военно-патриотическому воспитанию, которые не в полном мере соответствуют  предъявляемыми к данной должности квалификационным требованиям, следует воспринимать как временную и стремиться к ее исправлению.

Он отметил, что летом прошлого года командование Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь проводило опрос в учреждениях образования, который показал, что допризывной подготовкой учащихся чаще всего занимаются преподаватели физкультуры и трудового обучения. Около 40 процентов из них не были в армии и не знакомы со спецификой военной службы и предъявляемыми к военнослужащим требованиями. Некоторые преподаватели относятся к занятиям по допризывной подготовке как к лишней для себя нагрузке и зачастую проводят их формально. Потому нередко новобранцы воинских частей поначалу не справляются с выполнением элементарных нормативов по обращению с оружием, противогазом, слабо подготовлены физически.

Командование бригады готово организовать занятия как для преподавателей допризывной подготовки, так и дополнительные занятия по подготовке к службе в армии для учащихся. Также на базе воинской части можно вести подготовку учащихся младших классов к участию в военно-спортивной игре «Зарничка» и подготовку старшеклассников к игре «Зарница». Проведение этих игр в текущем году  запланировано на территории бригады на 12 и  26 мая.

Разработаны программы и осуществляются  мероприятия  по ознакомлению школьников со спецификой военной  службы  на  базе  воинской части. Недавно, к примеру, бригаду посетили школьники из Червеньского и  Березинского районов. Они побывали в казармах, ознакомились с  бытом военнослужащих, с условиями проведения досуга и занятий спортом. Посмотрели выставку современного стрелкового оружия и воздушно-десантной техники, видеоролики о службе в подразделениях Сил специальных операций. Для учащихся была проведена экскурсия  по музею  воинской части.

Алексей     Хузяхметов,   командир в/ч 89417, обратил внимание представителей учреждений образования, что в части имеется два автобуса, которые могут быть предоставлены для доставки школьников на ознакомительные мероприятия и дополнительные занятия по допризывной подготовке.

В своем выступлении командир части отметил, что государством поставлена задача, чтобы в каждом районе был центр (место) военно-патриотического воспитания. В Пуховичском  районе такое место есть. В Новой Заре открыта Аллея воинской Славы с экспонатами боевой техники. На территории воинской части установлен мемориал памяти 334-го  отдельного отряда специального назначения. Всегда готов принять посетителей музей боевой славы 5-й бригады специального назначения.

По мнению Алексея Хузяхметова,  эти объекты памяти о героизме  наших  воинов  должны  быть более активно использованы в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи, проводимой  в  школах  Пуховичского района. Есть предложение проводить  на  базе  воинской  части экскурсии и дополнительные занятия по допризывной подготовке.  К  слову,  этой  возможностью пользуются учреждения  образования Минской, а также  Могилевской и Гомельской областей.

И несмотря на то, что весь состав войсковой части испытывает большую занятость в связи с  поддержанием полной боевой готовности, командование предлагает школам Пуховичского района организовать более тесное сотрудничество в деле военно-патриотического воспитания молодежи. Такое сотрудничество, к примеру, налажено со средней школой № 3 города Марьина Горка, где создан профильный класс по военно-патриотическому воспитанию, регулярные занятия в котором ведет кадровый  военный.  Ребята, в частности, отрабатывают нормативы по огневой, боевой  и физической подготовке.

Юлия Волкович, заведующая сектором районного учебно-методического кабинета, назвала правовые акты, на основании которых в соответствии с инструктивно-методическим письмом Министерства образования Республики Беларусь от 25 августа 2021 года должны работать  руководители по военно-патриотическому воспитанию в учреждениях среднего образования. Главные задачи — формирование у учащихся патриотического сознания, чувства верности своей Родине, готовности к выполнению задач по обеспечению защиты Отечества и овладению необходимыми для этого знаниями, умениями и навыками, а также организация взаимодействия школ со всеми потенциальными субъектами  военно-патриотического воспитания.

Основными  направлениями  деятельности руководителей по военно-патриотическому воспитанию являются организация и проведение мероприятий военно-патриотического содержания; осуществление обязательной подготовки допризывников к военной службе во взаимодействии с воинскими частями и подразделениями, военными кафедрами и факультетами; проведение профориентационной работы с учащимися по формированию у них позитивного отношения к воинской службе, рассмотрению перспектив дальнейшего обучения в военных учреждениях образования.

Не формальным, а конкретным должно быть  шефство учащейся молодежи  над  участниками  войны,  узниками,  ветеранами  Вооруженных Сил и труда по оказанию им помощи в хозяйственных делах и в решении других жизненных проблем.

Министерством образования утвержден единый план работы руководителей по военно-патриотическому воспитанию в учреждениях образования, в котором предусмотрены информационные классные часы по военно-патриотической тематике, проведение уроков мужества, лекций на базе музеев, тематических выставок, а также экскурсий по историческим местам, отражающим  героизм  нашего  народа,  таким как Брестская крепость,  Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс Хатынь и другим. Важно не пропускать и посещение местных мемориалов и памятников воинской славы, ухаживать за этими памятными местами. Эту работу необходимо активизировать. Тем более,  2022-й  год в Республике Беларусь назван Годом исторической памяти.

Вадим Бобилевич считает, что ранее проводимую во многих учреждениях образования работу по воспитанию у молодежи чувства патриотизма нельзя считать эффективной, учитывая  тот факт, что летом 2020 года большое число выступивших против существующих законов нашего государства составили учащиеся средних и высших учебных заведений, которые в телеграмм-каналах начитались лживой информации и последовали призывам к проведению протестных и даже террористических акций.

Из числа таких молодых людей некоторые новобранцы. Со временем они признаются,  что не разбирались в предоставляемой в интернете информации и наивно  верили   фейковым  сообщениям   экстремистских телеграмм-каналов, а потому участвовали в протестных  акциях. Сегодня  эти парни с чувством гордости носят символику Республики Беларусь и активно участвуют в  мероприятиях  патриотической направленности.

В обсуждении вопросов по организации военно-патриотического воспитания молодежи приняли  участие председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Климович, начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Анна Скорая,  военный  комиссар района Кирилл Барановский.

После встречи представители учреждений образования района были приглашены на выставку современного стрелкового оружия,  побывали на экскурсии в музее воинской части. Высказывая свои впечатления, они говорили о том, что очень важно, чтобы все это увидели и прочувствовали наши дети.

Андрей  МАЗАНИК.

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