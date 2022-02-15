Единый день информирования прошел в Марьиногорской детской школе искусств

В Марьиногорской детской школе искусств в рамках единого дня информирования прошло собрание трудового коллектива, участие в котором приняли представитель Министерства культуры Республики Беларусь Мария Нецветаева и начальник идеологической работы, культуры и по делам молодежи районного исполнительного комитета Елена Адамейко.

Участники мероприятия обсудили проект обновленной Конституции нашей страны и ключевые аспекты послания Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию.

Свое выступление на тему изменений и дополнений Основного закона нашей страны Мария Нецветаева дополнила примерами из жизни, которые проиллюстрировали положения проекта Конституции, позволили еще раз уяснить, почему назрели те или иные изменения, высказала свое мнение по ряду моментов. Например, для кандидатов на пост Президента до 20 лет увеличили срок постоянного проживания на территории страны. Как сказала Мария Валентиновна, важно, чтобы человек, претендующий на высшую государственную должность, был свидетелем и участником развития страны, целостно воспринимал перемены, которые происходят в государстве и обществе. Это позволит, став во главе государства, не тратить время на решение мелких проблем, а сосредоточится на глобальных вопросах.

В ходе общения речь шла о выстраивании системы принятия законодательных актов, о статусе ВНС, о сохранении нравственных ценностей и других важных аспектах нашей жизни.

Наталья ПАРХОМЧИК.