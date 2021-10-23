Единый день информирования

В рамках единого дня информирования директор Регионального центра правовой информации Минской области Руслан Трухан провел встречу с сотрудниками ГУК «Пуховичская районная центральная библиотека». Главной темой дискуссии стало добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии. Руслан Иванович объяснил сотрудникам, каким образом можно повысить свой доход в пенсионном возрасте.

В ходе встречи были подняты вопросы о том, как будет работать новая программа, какие предусмотрены взносы для работника и работодателя в новой программе, какие предусмотрены финансовые стимулы, размеры будущей накопительной пенсии и многие другие.

Станислав БЕЛОУСОВ.