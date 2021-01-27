Егеря охотхозяйств помогают диким животным пережить холода

Когда к нам пришла снежная зима с настоящими сугробами и морозами, животным и птицам стало сложнее добывать себе корм. Лесным обитателям понадобилась помощь людей.

Как только выпал обильный снег, егери охотничьих хозяйств начали подкармливать животных.

— О том, чем прокормить диких животных, мы позаботились заранее, — говорит директор Пуховичского РОС РГОО “БООР” Виктор Соболевский. — Еще летом мы посеяли для них более 40 участков кормовых полей: порядка 28,5 гектара озимого рапса. До наступления заморозков растения успели нарастить хорошую массу. Сейчас эти поля активно посещают косули, олени, лоси. Также заготовили 15 тонн сенажа в стретч-пленку. В прошлом году закупили 8 тонн соли. Круглый год стоят 300 солонцов, которые мы постоянно обслуживаем. Для животных это необходимая добавка к еде. Силами охотников заготовлено также более 10 тонн зерна.

Большую пользу для работы нашей организации дал Указ Президента Республики Беларусь №112 от 21 марта 2018 года “Об охоте и ведении охотничьего хозяйства” по закреплению охотников за охотугодьями. Благодаря изменениям уже 32 охотника не платят за выход на охоту, но помогают нам сеять рапс, заготавливать зерно, проводить другие биотехнические мероприятия.

В начале прошлого года в охотхозяйство завезли 50 оленей, которые подросли и окрепли в вольере, а в июле их выпустили на волю. В конце года еще 41 оленя завезли из Калинкович. Кормит их егерь Краснооктябрьской охотдачи Анатолий Ходачек. Благодаря тому, что были засеяны кормовые поля, подтягиваются олени с соседних территорий. Их в лесах уже более ста. И около тысячи косуль.

Даже при больших морозах и высоких сугробах в охотхозяйстве стараются сделать все, чтобы ни один зверь не был голодным и не ушел, а оставался в местных угодьях.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.