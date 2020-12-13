Его называли «законником» — 27 лет председателем суда района трудился Владимир Светич

Двадцать семь лет на посту председателя суда Пуховичского района — это целая эпоха в профессии, и значимая часть жизни Владимира Ивановича Светича. В свое время его многие называли «законником» за твердую позицию. И считали, что только он может разобраться в сложнейших делах.

Путь в профессию у Владимира Ивановича получился интересным. Родись он чуть раньше, юристом мог бы и не стать. В годы сталинских репрессий его отца арестовали и расстреляли, реабилитировали только в 1954 году, а детям врагов народа в эту сферу дорога долгое время была заказана.

Во времена хрущевской оттепели, когда Владимир Иванович выбрал себе профессию, это уже вроде бы и не было преградой. Но люди еще многого опасались. Поэтому во всевозможных анкетах Владимир Иванович не уточнял причину смерти отца. Хотя однажды все-таки пришлось написать объяснительную записку, почему скрыл факт репрессий.

Его интерес к юриспруденции — во многом дело случая. Вначале просто было увлечение книгами о чекистах, как и у многих мальчишек того времени. А потом состоялось знакомство со студентами и преподавателями юридического факультета Воронежского университета: они были шефами войсковой части, в которой служил Владимир Иванович. Совместные мероприятия, дружеские вечера помогли определиться с профессией. Еще находясь на службе, он направил заявление на юридический факультет Белорусского государственного университета.

О годах учебы Владимир Иванович вспоминает с теплотой. На факультете работали очень сильные преподаватели, и студенты получали фундаментальные знания по всем направлениям юриспруденции. Когда пришло время определяться, Владимир Иванович для себя выбрал уголовное право. Очень хотел остаться в столице. Но судьба распорядилась иначе.

Ко времени окончания вуза он уже был женат. Его супруга Людмила Николаевна была родом из Руденска. Там жили ее родители, и Владимир Иванович часто наведывался к родственникам. В 1964 году Генеральная прокуратура вела в поселке расследование резонансного дела, где фигурировало 18 человек. Владимира Ивановича, как почти «местного», включили в состав следственной группы. А когда все завершилось, молодого сотрудника вызвал генеральный прокурор республики и сообщил, что его планируют оставить в Пуховичском районе, где требуется «усиление» в рядах прокуратуры. Так 30 мая 1964 года стал первым рабочим днем Владимира Светича в должности следователя.

Затем был пост помощника прокурора. А когда в 1974 году встал вопрос о новом председателе суда Пуховичского района, рекомендовали именно Владимира Ивановича.

Каким бы красочным ни был рассказ о работе судей, он никогда в полной мере не передаст то моральное напряжение, которое испытывают эти люди, решая судьбы других. Владимир Иванович говорил, что каждое дело он пропускал через себя. Например, в суде он в обязательном порядке вел все дела, связанные с несовершеннолетними. И именно эти дела были самым тяжелыми, ведь приходилось решать судьбу молодых людей, которые на пороге взрослой жизни оступились. Нужно было хорошо прочувствовать, где можно смягчить приговор, а где просто необходимо поступать максимально жестко. Владимир Светич рассказал, как в Дричине трое подростков на пороге магазина напали на ветерана Великой Отечественной войны и, отнимая у него авоську, серьезно поранили пожилому человеку руку. Дело квалифицировали как грабеж. Заседание было выездным, что в те времена часто практиковали, и проходило в Дричинской школе. И цель у него была не только наказать виновных, но и добиться того, чтобы никто из находящихся в зале ребят никогда не захотел повторить подобное. В тот раз его приговор был суровым: парни получили реальные сроки и из зала суда их выводили в наручниках. Школьники за этим наблюдали в абсолютной тишине.

И еще одна история. В Тальке 14-летняя девочка убила отца. Она с мамой во дворе чистила яблоки. Отец пришел пьяный и стал их оскорблять, лез в драку. Такое поведение мужчины в семье не было редкостью. В тот раз девочка не выдержала: в ее руке был нож, и она ударила… Дело в суде рассматривали очень скрупулезно. В результате девочка получила условное наказание.

За время работы председателем Пуховичского суда Владимир Иванович провел тысячи процессов. За год в среднем приходилось рассматривать около 100 уголовных дел и примерно 400 гражданских. О его профессионализме говорит такой факт: за все время работы ни один из вынесенных им приговоров по уголовным делам не был отменен.

Работа судьи из тех, что не оставишь за закрытой дверью кабинета. Она все равно «просачивается» в семью. Супруга Людмила Николаевна поневоле становилась свидетелем того, как переживались сложные дела, принимались непростые решения. Любопытство папина работа вызывала и у детей — сына и двух дочерей. Поэтому не удивительно, что юридическое образование получили они все. По стопам деда пошли и все внуки. Владимир Иванович стал зачинателем семейной династии юристов.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.